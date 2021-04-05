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Siyaset Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek
Siyaset

Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek

Milliyetçi Hareket Partisi, 126 emekli büyükelçinin basın yoluyla kamuoyuna açıklanan bildirisinde ismi geçen eski Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu'nun Devlet Bahçeli'nin talimatı doğrultusunda kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 16:05:00 -
Devlet Bahçeli talimatı verdi! MHP'den ihraç edilecek

Bildiri yayımlayan emekli büyükelçiler arasında yer alan eski MHP Aydın Milletvekili Ertuğrul Kumcuoğlu, kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından yapılan yazılı açıklamada, 126 Emekli Büyükelçi tarafından yayımlanan bildiride Kumcuoğlu'nun da adının yer aldığı hatırlatıldı.

Yalçın, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin talimatıyla Eski Aydın Milletvekili olan Ertuğrul Kumcuoğlu'nun kesin ihraç talebiyle tedbirli olarak disipline sevk edildiğini açıkladı.

126 Emekli diplomatın ortak açıklamasında Marmara Denizi üzerindeki mutlak egemenliğin kaybedilmesine yol açacağı için Kanal İstanbul'dan vazgeçilmesi gerektiği ifade edilmişti.

 

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