Devlet Bahçeli Süleyman Soylu için ne dedi? Bahçeli'den son dakika Süleyman Soylu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında "Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Hedef Türkiye'dir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez. Bakan, yalnız değildir." dedi. Bahçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye haksızlıklara karşıdır, adaletsizliklerin karşısındadır. Küresel emperyalizmin tam olarak karşı kutbundadır.

Terörle mücadelede kahramanca devam ederken, bu mücadelenin içinde yer alan asker ve devlet adamlarını itibarsızlaştırma çalışmaları hain bir amaç taşır. Biz her şeyin farkındayız. Şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlar el ele vermişler, yıkım ittifakının potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, oyun kirlidir, çok boyutlu ve çok aktörlüdür. Libya'daki varlığımızın rövanşını almak istiyorlar. Doğu Akdeniz'deki tavizsiz duruşumuzdan korkuyorlar.

Bölücü terör örgütü PKK'ya dünyayı zindan etmemizden dolayı üstümüze geliyorlar. Boyun eğmediğimiz için, al bayrağın solmasına müsaade etmediğimiz için deliye dönüyorlar. Terörist elebaşları Sofi Nurettin ile Aydın Şimşek'i gömdük ya, işte bunu hazmedemiyorlar.

Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu sahip çıktı

Bahçeli, Bakan Soylu’ya sahip çıkarak, “İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.Türkiye sosyal medya iftiralarını ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Zulme ve zillete açık tavır almaya davet ediyorum. Hiç kimse hayal peşinde koşmasın."