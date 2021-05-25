  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Türkiye için kritik veri açıklandı!
Ticaret Bakanı'ndan Venezuela açıklaması
Fikirlerini çilesiyle yoğuran sanatkar
Bursa’da yaralar sarılmaya başlandı
Siyaset Devlet Bahçeli Süleyman Soylu için ne dedi? Bahçeli'den son dakika Süleyman Soylu açıklaması
Siyaset

Devlet Bahçeli Süleyman Soylu için ne dedi? Bahçeli'den son dakika Süleyman Soylu açıklaması

Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu’ya sahip çıktı mı? Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in iddialarına ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Türkiye, düşmanlık besleyen BAE’de firari olan Sedat Peker yayınladığı videolarla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında iftiralara yönelik MHP lideri Devlet Bahçeli’den bomba açıklamalar geldi. Peki Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu için ne dedi?

Yeniakit Publisher
2021-05-25 11:06:00 - 2021-05-25 11:14:40
Devlet Bahçeli Süleyman Soylu için ne dedi? Bahçeli'den son dakika Süleyman Soylu açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Sedat Peker'in iddiaları sonrasında "Açık seçik görüyoruz ki Türkiye'nin çevresindeki sisli ve sinsi kuşatma sertleşmektedir. Hedef Türkiye'dir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremez. Bakan, yalnız değildir." dedi. Bahçeli, yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye haksızlıklara karşıdır, adaletsizliklerin karşısındadır. Küresel emperyalizmin tam olarak karşı kutbundadır.

Terörle mücadelede kahramanca devam ederken, bu mücadelenin içinde yer alan asker ve devlet adamlarını itibarsızlaştırma çalışmaları hain bir amaç taşır. Biz her şeyin farkındayız. Şirret kampanyayı görüyor ve takip ediyoruz. Türkiye'nin önünü kesmek için yarış halinde olanlar el ele vermişler, yıkım ittifakının potasında birleşmişlerdir. Tekraren uyarıyorum, oyun büyüktür, oyun kirlidir, çok boyutlu ve çok aktörlüdür. Libya'daki varlığımızın rövanşını almak istiyorlar. Doğu Akdeniz'deki tavizsiz duruşumuzdan korkuyorlar.

Bölücü terör örgütü PKK'ya dünyayı zindan etmemizden dolayı üstümüze geliyorlar. Boyun eğmediğimiz için, al bayrağın solmasına müsaade etmediğimiz için deliye dönüyorlar. Terörist elebaşları Sofi Nurettin ile Aydın Şimşek'i gömdük ya, işte bunu hazmedemiyorlar.

Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu sahip çıktı

Bahçeli, Bakan Soylu’ya sahip çıkarak, “İçişleri Bakanı yalnız değildir. Hiç kimse Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı'nın boynuna tasma geçiremeyecek. Buna da hiçbir alçağın gücü ve nefesi yetmeyecek.Türkiye sosyal medya iftiralarını ile ele geçirilemez. Türkiye'nin gündemi video kayıtları ile rehin alınamaz. Burunlarından fitil fitil getireceğiz. Zulme ve zillete açık tavır almaya davet ediyorum. Hiç kimse hayal peşinde koşmasın."

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti
Gündem

Maskesi düşen Sedat Peker, Süleyman Soylu'yu tehdit etti

Habertürk TV'de kendisi hakkında yapılan iddialara cevap veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamalarıyla telaşa kapılan Sedat Peker..
Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'e şok
Gündem

Binali Yıldırım'dan Sedat Peker'e şok

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, organize suç örgütü lideri Sedat Peker'in oğlu Erkam Yıldırım ile ilgili iddialarına ilişkin ko..
İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu
Gündem

İsmail Saymaz'ın 'Sedat Peker' korkusu

Habertürk TV'de İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker’in iddialarıyla ilgili soru soran İsmail Saymaz, '..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay