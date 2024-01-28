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Gündem Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! CHP işgal edilmiştir
Gündem

Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! CHP işgal edilmiştir

Yeniakit Publisher
2024-01-28 14:16:00 - 2024-01-28 14:40:17
Devlet Bahçeli'den flaş açıklamalar! CHP işgal edilmiştir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 'Cumhur bizim Türkiye Hepimizin' açık hava toplantısında açıklamalarda bulundu. CHP ve DEM Parti işbirliğine karşı açıklamada bulunan Bahçeli, “bugünkü CHP işgal edilmiştir.” dedi.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şu şekilde;

Cumhur bizim Türkiye hepimizin. Mersin bizim Türkiye alayımızın kararlığı ile tek nefes olalım istiyoruz. 31 Mart seçimlerinin ülkemize, demokrasimize milli birlik ve dirliğimize hayırlar getirmesini diliyorum. Mersin kardeşliğin timsalidir, aymazlığa geçit yoktur. Mersin son 5 yıldır yerinde saymakta. İdeolojik belediye anlayışı Mersin’i yorgun düşürmüştür. Hukuksuzluk Mersin’in yolunu kapatmıştır.

Şimdiye kadar kazanan bir avuç çıkarcıdır. CHP’li büyükşehir belediyesi bağlanan umutları israf etmiştir, hayal kırıklığı devasa boyutlara ulaşmıştır.

'KAYIRMACILIK, YOLSUZLUK MERSİN'İN ÖNÜNÜ KAPATTI'

Devamlı şaibelerle anılan bir belediye yönetimi karşımızdadır. CHP zihniyeti hepten çuvallamıştır. Başaracak olan Mersin sevdalıları şehremini vazifesini üstlenmeli. Kayırmacılık, yolsuzluk Mersin'in önünü kapattı. Üretmeyenlere, Mersin’i tanımayanlara uğurlar olsun demeliyiz. Mersin için ümitler yeşermiştir. Mersin bizim, Türkiye hepimizindir.

Demlenen dejenere olmuş cepheye karşılık veriyorsunuz. Mersin ayak bağlarını söküp atacak. Yıkım belediyeciliğinin 63 günü kaldı.

Önümüzdeki 5 yıl için onay istiyoruz. Mersin’i daha da büyütmek arzusundayız. Mersin Büyükşehir Belediye başkan adayımız Serdar Soydan’dır. Silifke belediye başkan adayımız Sadık Altınok, Toroslar belediye başkan adayımız Ali Öz’dür.
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'İSRAİL'DEN HESAP SORULMALIDIR'

Gazze’de çocuklar katlediliyor. İsrail soykırım suçu işliyor. Artık bu kan durmalı, silahlar susmalıdır. İki devletli çözüm iklimi olmalı. İhtiyati tedbir kararı alınması müsbet bir gelişmedir. Ara kararı hiçbir ülke görmezde gelemez üç maymunu oynayamaz.

Adalet mutlaka tecelli edilmeli. Türkiye bu süreçte insanlığın safında zalimliğin karşısında. Ürkenlerin farkındayız. Türkiye’yi zora sokmak için terör örgütlerini kullanıyorlar. Maksat Türkiye’yi durdurmak. Irak ve Suriye’nin kuzeyinde meşru varlığımızı çekemiyorlar.

 

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