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Devlet Bahçeli: Ankara zillete teslim olmayacak

MHP lideri Devlet Bahçeli, MHP Ankara İl Başkanlığı'ndan yaptığı konuşmada, "25 ilçede Cumhur İttifakı'nın sesi duyulmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazuyla başarıya ulaşacaktır. İnancımız tamdır, Ankara ehline teslim edilecektir, zillete teslim edilmeyecektir." ifadelerini kullandı

03 Mart 2019 Pazar 14:41
Devlet Bahçeli: Ankara zillete teslim olmayacak

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli"Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçmeyecektir" dedi.

MHP lideri Bahçeli, Ankara İl Başkanlığı'nda konuştu.

Bahçeli, "Asırlar içinde pek çok toplum arasa bile ne devletini ne de yurdunu bulabilmiştir. Önemli olan aranana layık olmak ve hakkını vermektir. Türk milleti neye özlem duyuyorsa kavuşmayı başarmıştır. İş üretmek yerine laf üretenlerin bahaneleri çok değerleri yoktur. Başarı ancak inananlarındır. Ne aradığını bilmeyenlerin akıbetleri kötü ve köhnemiş bir sondur" dedi.

"MHP hem olduğu gibi görünmeyi hem de göründüğü gibi olmayı benimsemiştir. Yarım asırlık muhteşeme bir millet eserini hak ettiği seviyelere çıkarmayı arzu ediyoruz" diyen Bahçeli şunları söyledi:

"Bugünlere kolay gelinmedi bugünler kendiliğinden gelmedi. Davamız ezelden beri haklıydı. Sabrettik, dayandık ve inandık. Şimdi hakkımızı teslim edenler çoğaldı. Bu süreçte her zamanki gibi bir olacağız, büyük bir aile olduğumuzu unutmayacağız.

Fitne, fesada tahammülümüz yoktur, gevşekliğe hoşgörümüz yoktur. Şehidimizin emanetlerini lekeletmeyeceğiz. Helal yoldan ayrılmayacağız. Türkiyemizin huzur, güvenlik ve istikrar hedefleri için yapacağımız pek çok şey önümüzde duruyor."

'Ankara CHP'nin eline geçmeyecektir'

Ankara'nın tercihinin Cumhur İttifakı'ndan yana olacağını vurgulayan MHP lideri şu ifadeleri kullandı:

"Ankara dün zillete teslim olmadı, yine olmayacaktır. Ankara demek Türkiye, cumhuriyet demektir. 96 yıl önce cumhurun iradesi cumhuriyeti kurdu. Cumhur Ankara'ya ve cumhuriyete sahip çıkacaktır. Ankaralı zelil hesapları elinin tersiyle itecektir. Ankara'nın tarihi hızını kesmeye, yürüyüşünü yavaşlatmaya kimsenin niyeti yetmeyecektir. Ankara tam bağımsızlıktır. Ankara Atatürk'tür, Sakarya'dır, Dumlupınar'dır, şehitliktir, Türkiye düşmanlarının arkasına saklanmış CHP'nin eline geçmeyecektir.

31 Mart 2019'da Ankara ehil şehreminiyle buluşacaktır. Zillet akımını Allah'ın izniyle püskürtecektir. 25 ilçede Cumhur İttifakı'nın sesi duyulmalıdır. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın Mehmet Özhaseki tecrübe, tevazuyla başarıya ulaşacaktır. İnancımız tamdır, Ankara ehline teslim edilecektir."

Bahçeli, "31 Mart bir beka seçimidir diyoruz hop oturup hop kalkıyorlar. Yalnızca bir gerçeği ifade ettik. Beka muhaliflerinden adam olmaz" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 14:41
  1. Sakarya
  2. Ankara
  3. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  4. mhp
  5. devlet bahçeli
  6. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • BarışBarış24 dk önce
    Makam ve mevkileri uğruna toplumu ikiye bölmeye çalışanlara 31 Mart'ta çok güzel bir ders verecek bu halk.
  • SupermanSuperman34 dk önce
    Kara Molla, maskeni indir, sakalını yollaMeral, gel birazda sen alKemal, bakma öyle mal mal
  • Alpaslan Alpaslan 48 dk önce
    Hadi ordan, Bozukkurt.

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