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Devlet Bahçeli: “9 Mart’ı CHP artık özlemesin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hâlâ 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart’ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart’ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor.

03 Mart 2019 Pazar 16:17
Devlet Bahçeli: “9 Mart’ı CHP artık özlemesin”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, “Hâlâ 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart’ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart’ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 9 Mart’ı CHP artık özlemesin” dedi.


MHP Genel Başkanı Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara İl Başkanlığı’nın yeni hizmet binasını ziyaret etti. Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, sosyal medya hesabı twitter üzerinden yaptığı, “İşi gücü tezvirat ve polemik olan bazı mahfiller durmaksızın bir soruyu canlı tutuyorlar. Cevabı aranan soru ise şudur: Cumhur İttifakı beklediği başarıya ulaşamazsa MHP Lideri ne yapar, ne söyler? Hatta yerli ve yabancı yatırımcılar bile ne diyeceğimi merak ediyorlarmış” açıklamasına ilişkin şunları söyledi:


“Amerika’nın sermayesi, Türkiye’deki iş birlikçileri, basınımızın çok güzide temsilcileri 31 Mart 2019 akşamında acaba beklenen olmazsa MHP ne olur diye bir derde düşmüşler. Allah onları bu dertten kurtarsın. 31 Mart akşamında sonuç ne olursa olsun 2023 yılını Cumhur İttifakıyla kucaklayacak bir zihniyetin temsilcileriyiz. Sonuç da Cumhur İttifakı’nın olacaktır.”


CHP Grup Başkanvekili Engin Altay’ın “10 Mart’ta herkes İstanbul’u CHP’nin aldığını tayin ve tespit edip kabullenecek” açıklamalarını değerlendiren Bahçeli, “Mart ayı CHP’nin sevdasıdır. Hâlâ 9 Mart özlemiyle yaşayanlar, 9 Mart’ta ne olacağını tam kestiremiyor 10 Mart’ta bir şeyler olur mu hevesine kapılıyor. 9 Mart’ı CHP artık özlemesin. Yavuz isimli bir kod adıyla kendilerine kahraman aramasın. Yön hareketiyle Türkiye’yi bir karanlığa sürüklemesin. CHP’nin Grup Başkanvekili 31 Mart’tan evvel ne olacağını biliyor, bu konuyu millete anlatsın. Eğer 31 Mart 9 Mart’ın özlemiyse bu hayalden kurtulsunlar. Çünkü bir daha 12 Mart olduğunda bir daha yaşayamayacaklardır” ifadelerini kullandı.


Seçim takvimine ilişkin bilgi veren Bahçeli, “İlk toplantımızı Ankara İl Başkanlığının yeni hizmet binasının açılışıyla başlattık. Akşamüzeri YSK, ona bağlı ilçe seçim kurumları adayların kesinleşmesini ilan edeceklerdir. O ilandan sonra tabloyu önümüze koyacağız ve seçim çalışmalarını açık hava toplantıları, kapalı salon toplantıları ile devam ettireceğiz. Arkadaşlarımız şu an sahadalar, çalışıyorlar, halkla temas kuruyorlar, her gittikleri yerde de sevgiyle karşı karşıya kalıyorlar. Güzel bir çalışma başlamış durumdadır. Ahlat’ta Cumhur İttifakı olan AK Parti’ye, Sögüt’ü de Cumhur İttifakı’nın ikinci özelliğini taşıyan MHP’ye vererek önümüzdeki günlerde Ertuğrul Gazi’yi ziyaret edip ya Allah ya Bismillah diyeceğiz” dedi.


MHP’nin anket yaptırma gibi bir hedefi ve gayesinin bugüne kadar olmadığını belirten Bahçeli, “Anketlere güvenimiz sıfır katsayısındadır. Onu daha da verimli kılabilmek için Ankara milletvekilimiz Mevlüt Karakaya, anketler ile ilgili yasal bir zemin oluşturmak için Meclis’e bir yasa teklifinde bulunmuştur. Cumhur İttifakı’nın bin 398 belediyesinde konsolidenin nasıl olması gerektiği önemli bir sabrı, anlayışı gerektirir. Burada belediye başkanlıkları aynı zamanda bir nefis de taşır ise bazı konularda bu nefsi aşmak, nefsi düzeltmek kolay olmuyor. Konsolide olacaktır, daha önümüzde 28 gün vardır. Şu an konsolide olmuşuz, akşam YSK’nın açıklamasıyla nerede nasıl konsolide olduğumuz bellidir. Benim elimde konsolidenin ne olduğu ve nasıl olduğu Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Fethi Bey’in değerlendirmesi ışığında yapılmıştır. Toplam belediye sayısı bin 389, ilan edilen belediye sayısı 825, Cumhur İttifakı 544, evrak teslim edemeyen 20, kadın aday 25, erkek aday 800. Bu MHP’nin, Cumhur İttifakı çerçevesinde ortaya koyduğu değerlendirmelerdir. Bunlarda konsolidenin ne olduğunu ifade eden metinlerdir. Bu metinler Sayın Cumhurbaşkanına da AK Parti’li yöneticiler tarafından ulaştırılacaktır. Konsolide demeye gerek yoktur, yabancı bir kelimedir. Biz Cumhur İttifakı’yla buluştuk ve hedefe doğru koşuyoruz” açıklamasında bulundu.


Konuşmasının sonunda Bahçeli’nin, “Gözlük yakışıyor mu” diye sorması üzerine salonda gülüşmeler yaşandı.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 16:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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