Devlerin radarındaki Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı.

Hollanda’da Feyenoord forması giyen genç yıldız Orkun Kökçü milli takım seçimini yaptı. Uzun süreden beri Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcu seçimini Türkiye A Milli Takım’dan yana yaptı. Feyenoord ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan Orkun bu sezon 21 resmi maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.

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