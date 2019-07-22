Devlerin radarındaki Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı
Hollanda Ligi ekiplerinden Feyenoord'da forma giyen Orkun Kökçü milli takım tercihini yaptı.22 Temmuz 2019 Pazartesi 18:49
Hollanda’da Feyenoord forması giyen genç yıldız Orkun Kökçü milli takım seçimini yaptı.
Uzun süreden beri Hollanda Milli Takımı’nın alt yaş kategorilerinde oynayan futbolcu seçimini Türkiye A Milli Takım’dan yana yaptı.
Feyenoord ile olan sözleşmesini 2020 yılına kadar uzatan Orkun bu sezon 21 resmi maçta 8 gol, 5 asistlik performans sergiledi.
YORUM YAZ