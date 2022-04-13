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Spor Devler Ligi'nde ilk yarı finalist Villareal
Spor

Devler Ligi'nde ilk yarı finalist Villareal

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda İspanyol ekibi Villareal, 1-0’ın rövanşında Alman temsilcisi Bayern Münih ile 1-1 berabere kalarak, yarı finale yükselen ilk takım oldu.

Yeniakit Publisher
2022-04-13 08:32:00 -
Devler Ligi'nde ilk yarı finalist Villareal

UEFA Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final Turu'nda yarı finale yükselen ilk ekip İspanya La Liga ekiplerinden Villareal oldu. Çeyrek final rövanşında Allianz Arena'da oynanan müsabakada ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı. İkinci yarı dakikalar 52'yi gösterirken Lewandowski sahneye çıkarak Bayern Münih'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. 88'de Chukwueze rakip fileleri havalandırarak takımına beraberliği getirdi. Müsabaka 1-1 beraberlikle tamamlanırken, ilk maçı 1-0 kazanan Villereal yarı finale çıkan taraf oldu.

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