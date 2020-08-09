Devler Ligi'nde çeyrek final karşılaşmaları belli oldu!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. Çeyrek finale yükselen takımlar ve eşleşmeler belli oldu. Coronavirüs nedeniyle Devler Ligi'nde kalan karşılaşmalar, 12-23 Ağustos tarihleri arasında Portekiz'in başkenti Lizbon'da 8'li final formatına göre oynanacak.
Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu etabı sona ererken, çeyrek final, yarı final ve final heyecanı Portekiz'in başkenti Lizbon'da yaşanacak.
8'li final formatında düzenlenecek UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı 12 Ağustos'ta başlayıp 15 Ağustos'ta sona erecek.
Eşleşmeler ve maç programı:
- Atalanta-PSG (12 Ağustos Çarşamba)
- Leipzig-A. Madrid (13 Ağustos Perşembe)
- Barcelona-Bayern Münih (14 Ağustos Cuma)
- M. City-Lyon (15 Ağustos Cumartesi)
Yarı final ve final tarihleri de belli
Benfica'nın 65 bin kişilik Luz Stadı ile Sporting Lizbon'un 50 bin kişilik Jose Alvalade Stadı'nda oynanacak 8'li finalde yarı final ve final maçlarının tarihleri de açıklanmıştı.
Buna göre yarı finaller 18-19 Ağustos'ta, final mücadelesi ise 23 Ağustos'ta oynanacak.