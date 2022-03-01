Devler, Kerem için kapışacak!

Galatasaray'daki performansı göz dolduran Kerem Aktürkoğlu ile ilgili iddialar gelmeye devam ediyor...

Bu sezon gösterdiği performansla Galatasaray'da parlayan isim olan Kerem Aktürkoğlu, Avrupa'nın radarında kalmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılı takımın bu sezon en çok dikkat çeken oyuncusu olan yıldız oyuncu Kerem Aktürkoğlu için ciddi talipler ortaya çıktı. Fatih Terim'in geçtiğimiz sezonun başında takıma kattığı Kerem, Avrupa'nın devlerini peşine taktı.

But! adlı Fransızca yayın yapan sitenin haberine göre Lyon ve Marsilya'nın genç yıldızı ciddi şekilde istiyor.

Lyon yönetimi ara transfer döneminde takımdan ayrılan ve MLS ekibi Chicago Fire'a transfer olan Xherdan Shaqiri'nin yerini Kerem Aktürkoğlu ile doldurmak istiyor. Fransız kulübünün uzun süredir Türk yıldızı izlediği ve sezon sonunda teklif yapma hazırlığında olduğunu da belirtildi. Marsilya'nın da yıldız futbolcu için devreye girdiği ve Galatasaray ile bonservis için görüştüğü ifade edildi.