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Devler İstanbul’da buluşacak

Otomotiv endüstrisinin dev firmaları, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Automechanika Istanbul’da bir araya gelecek.

25 Mart 2019 Pazartesi 09:50
Devler İstanbul’da buluşacak

Otomotiv endüstrisinin dev firmaları, 4-7 Nisan 2019 tarihlerinde gerçekleşecek Automechanika Istanbul’da bir araya gelecek. Fuarda yeni ürünler vitrine çıkacak. Automechanika Istanbul’u organize eden Hannover Fairs’in Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel, üretiminin yüzde 80’ini ihraç eden otomotiv sektörünün dış ticaret açığının kapanmasına büyük katkı sunduğuna dikkat çekerek, “Türkiye’nin yerli ve milli otomobil üretim sürecini takip ediyoruz. Automechanika Istanbul ile otomotiv sanayiinin bu gücünü kendi evinde tüm dünyaya göstermeyi amaçlıyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 09:50
  1. Otomotiv endüstrisi
  2. Automechanika Istanbul
  3. Hannover Fairs
  4. Hannover Fairs’in Türkiye Genel Müdürü Alexander Kühnel

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