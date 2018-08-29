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Devler iş birliğini güçlendiriyor

Vestel ve Daewoo 4 yıldır süren üretim iş birliklerini büyüttü. Daewoo markalı çamaşır makinelerinin yanı sıra kombi, buzdolabı, bulaşık makinesi ve televizyon ürün grupları da Manisa’daki Vestel City’de üretilecek.

29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:29
Devler iş birliğini güçlendiriyor

Vestel, Daewoo Electronics’in yurt dışı müşterilerinin farklı ihtiyaçlarını ve pazar trendlerini karşılamak üzere premium ürünler geliştirecek ve üretecek.

Vestel Şirketler Grubu İcra Kurulu Başkanı Turan Erdoğan, dünyanın birçok teknoloji devi ile iş birliklerine devam ettiklerini belirtti. Erdoğan, “Dünya devleriyle iş birlikleri yaparak hem kendimizi geliştiriyoruz hem de Vestel ve Türkiye’nin adını dünyaya duyuruyoruz. Kapsamı genişleyen bu anlaşmanın da her iki şirket için faydalı inanıyorum” açıklamasında bulundu.


Yeni Akit Gazetesi
Haber Tarihi: 29 Ağustos 2018 Çarşamba 09:29
  1. Dongbu Daewoo Electronics
  2. Vestel
  3. ortaklık

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