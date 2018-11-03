Devir tasarruf devri!

Bugün size birkaç tasarruf etme yöntemi hatırlatması yapalım istedik;



1- Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın, bu odanın ısısını düşürür.



2- Aracınızın camları açık gitmesi size daha çok yakıt harcaması sağlar.



3- Marketlerde çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın.



4- Alacağınız kombi elektronik ateşlemeli olursa ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.



5- Gündüz evinizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.



6- Tuvalet rezarvuarınızın içerisine bir iki damla boya atarak su sızdırıp sızdırmadığını test edin.



7- Tuvalet rezervuarınız çok su gönderiyorsa, içine su dolu pet şişe koyarak bu miktarı düşürebilirsiniz.



8- Tencerelerinizin çapı ocağınızdan büyükse daha hızlı ısınır.



9- Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size % 10 elektrik tasarrufu sağlar.



10- Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla % 35 daha fazla ısı tasarrufu sağlarlar.



11- Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almak yerine ayağınızı gazdan kaldırmayı tercih edin.



12- Kapı ve pencerelerinize gereken izolasyonu şimdiden yaptırarak kışın % 10'a varan ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.



13- Tatile çıkarken evdeki bütün muslukları kontrol edin, buzdolabında bozulacak birşey yoksa elektrikleri ana sigortanızdan kesin.



14- Kışın evinizde kullanmadığınız alanları ısıtmayın ve de kapılarını kapalı tutmaya özen gösterin.



15- Evinizde kullandığınız ampullerin enerji harcama oranlarına dikkat edin. Daha çok floresan ve tasarruflu ampuller kullanmaya özen gösterin.

16- Kışa girmeden radyatörlerinizin havasını kontrol edin, gerekiyorsa havalarını alın.



17- Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık değiştirerek emiş gücünü arttırın.



18- Kullanmadığınız kredi kartları ve banka kartları varsa aidatlarını ödememek için kapatın.



19- Küçük odalar için büyük ekranlı televizyonlar tercih etmeyin. Uzaklık ve görüntü kalitesine göre kendinize en uygun ekranı bulun.



20- Elbiselerinizi ve çamaşırlarınızı ıslakken değil tamamen kuruduktan sonra ütüleyin.



21- Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın.



22- Küçülen sabunları yeni kullanacak olduğunuza yapıştırarak kullanabilirsiniz.