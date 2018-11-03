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Devir tasarruf devri!

Tasarruf edelim! Peki nasıl? İşte öneriler...

03 Kasım 2018 Cumartesi 18:28
Devir tasarruf devri!

Bugün size birkaç tasarruf etme yöntemi hatırlatması yapalım istedik;

1- Çamaşırlarınızı kalorifer petekleri üzerinde kurutmayın, bu odanın ısısını düşürür.

2- Aracınızın camları açık gitmesi size daha çok yakıt harcaması sağlar.

3- Marketlerde çoklu ürünlerde bulunan indirimlere kanıp ihtiyacınızdan fazla ürün satın almayın.

4- Alacağınız kombi elektronik ateşlemeli olursa ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.

5- Gündüz evinizin perdelerini açık tutun ve lamba yakmaktan kaçının.

6- Tuvalet rezarvuarınızın içerisine bir iki damla boya atarak su sızdırıp sızdırmadığını test edin.

7- Tuvalet rezervuarınız çok su gönderiyorsa, içine su dolu pet şişe koyarak bu miktarı düşürebilirsiniz.

8- Tencerelerinizin çapı ocağınızdan büyükse daha hızlı ısınır.

9- Çamaşır ve bulaşık makinelerinizi elektriğin indirimli olduğu gece saatlerinde çalıştırın. Bu size % 10 elektrik tasarrufu sağlar.

10- Çelik tencereler, emaye tencerelere oranla % 35 daha fazla ısı tasarrufu sağlarlar.

11- Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almak yerine ayağınızı gazdan kaldırmayı tercih edin.

12- Kapı ve pencerelerinize gereken izolasyonu şimdiden yaptırarak  kışın % 10'a varan ısı tasarrufu sağlayabilirsiniz.

13- Tatile çıkarken evdeki bütün muslukları kontrol edin, buzdolabında bozulacak birşey yoksa elektrikleri ana sigortanızdan kesin.

14- Kışın evinizde kullanmadığınız alanları ısıtmayın ve de kapılarını kapalı tutmaya özen gösterin.

15- Evinizde kullandığınız ampullerin enerji harcama oranlarına dikkat edin. Daha çok floresan ve tasarruflu ampuller kullanmaya özen gösterin.

16- Kışa girmeden radyatörlerinizin havasını kontrol edin, gerekiyorsa havalarını alın.

17- Elektrik süpürgesinin torbasını sık sık değiştirerek emiş gücünü arttırın.

18- Kullanmadığınız kredi kartları ve banka kartları varsa aidatlarını ödememek için kapatın.

19- Küçük odalar için büyük ekranlı televizyonlar tercih etmeyin. Uzaklık ve görüntü kalitesine göre kendinize en uygun ekranı bulun.

20- Elbiselerinizi ve çamaşırlarınızı ıslakken değil tamamen kuruduktan sonra ütüleyin.

21- Tıraş olurken ve dişlerinizi fırçalarken musluğu açık bırakmayın.

22- Küçülen sabunları yeni kullanacak olduğunuza yapıştırarak kullanabilirsiniz.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2018 Cumartesi 18:28
  1. tasarruf önerileri

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