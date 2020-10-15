Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde, bir deveyi kamyonetin arkasına bağlayarak götürürürken deveye eziyet eden 2 şahıs gözaltına alındı.

Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'nden 16 ACM 893 plakalı kamyonetin arkasına bağladıkları deveyle yaklaşık 20 kilometre yolculuk yapan 2 şahsı gören Osman Kütükçü, aracı durdurmak istedi. Yetişemediği aracın peşinden birkaç kilometre koşan Kütükçü, Samanlı Caddesi'ndeki bir parkta oturan gençlerin de yardımı ile kamyoneti durdurdu.

Kamyonetteki Suriye uyruklu sürücü A.J. ve yanındaki Y.M, önce itiraz etseler de vatandaşların polise haber vermesi ile deveyi yol kenarındaki yeşillik alandaki bir ağaca bağladı.

Kütükçü, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, "Kıraathanede çay içerken hayvanı sürüklediklerini gördüm, hemen koşarak yetişmeye çalıştım. Bu parkın oraya kadar geldim, arkadaşlarıma arabayla önüne kırıp kamyoneti durdurmasını söyledim. Şoföre hayvanı bırakmalarını söyledim, itiraz edince arkadaşlarla polisi aradık. Polis gelince deveyi parktaki ağaca bağladık. Hayvan sürüklenmekten perişan olmuştu, nefes dahi alamıyordu. Vicdanen müdahale etmek zorunda kaldım." dedi.

Yıldırım Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gözaltına aldığı 2 şahıs hakkında "hayvana eziyet etmek" suçundan adli ve idari işlem başlatıldığı bildirildi. Ehliyeti de olmayan sürücüye "trafiği tehlikeye düşürmekten" 7 bin 900 lira, "hayvana eziyet etmekten" de 947 lira ceza kesildi.

Şüphelilerin ifadelerinde, deveyi kesmek için Kocaeli'nin Gebze ilçesinden 6 bin liraya satın aldıklarını ve mezbahaya götürdüklerini, kamyonete sığmayınca mecburen arkaya bağladıklarını söyledikleri öğrenildi.

Haklarında adli işlem de başlatılacağı öğrenilen şahısların Yavuzselim Karakolundaki işlemleri devam ediyor.

Öte yandan, hayvanın ilgili birimlerin görevlilerine teslim edilerek koruma altına alındığı bildirildi.