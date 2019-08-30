0553 313 94 23

Develi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle taçlanmasının 97.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:24
Develi’de 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı

Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesinin zaferle taçlanmasının 97. yıldönümü yurdumuzun her yerinde olduğu gibi Develi Cumhuriyet meydanında da kutlandı.


Develi Kaymakamlığı, Develi Belediyesi ve Garnizon Komutanlığının Atatürk büstüne çelenk sunulmasıyla başlayan program şiir ve günün anlam ve önemini belirten konuşmalarla devam etti. Programın ikinci kısmında ise Develi Kaymakamı Murat Duru, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’la birlikte makamında kurum amirlerinin ve Develililerin 30 Ağustos Zafer Bayramı tebriklerini kabul etti. Ağustos ayının Türk’ün zafer ayı olduğunu belirten Kaymakam Duru; “Tarihi zaferlere dolu olan aziz milletimizin en önemli bayramlarından olan 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlu olsun” açıklamasında bulundu.


30 Ağustos’un vatan topraklarının kurtuluşunu ve bağımsızlığı müjdelediğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise “Bize bu zafer armağan eden kahraman şehit ve gazilerimizi şükran, minnet ve rahmetle anıyorum” açıklamalarında bulundu.


Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Çetin konuşmasında "Bugün Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasına temel teşkil eden 30 Ağustos 1922,’de kazandığımız büyük zaferin 97. yılını kutlamanın haklı gururunu yaşıyoruz. 1900’lü yılların başlarında meydana gelen devletler arasında çıkar çatışmaları, dünyada gelişen fikir akımları, sanayileşme gibi gelişmeler sonucunda, 1. Dünya Savaşı sonunda Müttefiklerin aldığı yenilgiler sonucu Mondros Mütarekesi imzalanmış. İmzalanan anlaşma ile 1000 yılın üzerinde kan dökerek, can vererek yurt edindiğimiz Anadolu toprakları, o dönemin büyük devletler tarafından işgal edilmiş, ayrıca tarihimize kara bir leke olarak geçen Sevr Anlaşmasında ulusumuza dayatılmıştır. Bu kutsal ve tarihi gün vesilesiyle ulusça başta ulu önder Atatürk olmak üzere, dava arkadaşları ve aziz milletimizi rahmetle anıyorum."dedi


Öğrencilerin okuduğu şiirin ardından Develi Kaymakamı Murat Duru makamında tebrikleri kabul etmesinin ardından program son buldu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:24
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması duygulandırdı
    1. Zafer Bayramı’nda komutanın konuşması..
    2. Koşuya terlikle ısındı, yalın ayak..
    3. Bülent Turan, sertifika dağıtım..
    4. KKTC’de Zafer Bayramı kutlamaları
    5. Okul kıyafetlerinde imalata gelen..
    6. Kuyucak’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    7. Gece oturup çay içtiler sabah ölüm..
    8. Tekirdağ’da Zafer Bayramı kutlamaları
    9. İlçe Müftüleri Toplantısı yapıldı
    10. 30 Ağustos Zafer Turnuvası’nda dostluk..
    11. Kayseri’nin Voleybol 2 Ligi’ndeki..
    12. Erzurum’da 30 Ağustos coşkusu
    13. Acılı anne ve baba Emine Bulut’un..
    14. İklim değişikliğinde arazi..
    15. Muş’ta 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    16. Söğüt’te 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    17. Ağrı’da Zafer Bayramı coşkusu
    18. Kızılcahamam’da 30 Ağustos Zafer..
    19. Adana’da fener alayı
    20. Avro Bölgesi'nde işsizlik temmuzda..
    21. AK Parti Kars İl Başkanı Çalkın’ın..
    22. Bayırköy’de ’Bizim Hastane’ adlı oyun..
    23. Beslenmenin alerji üzerine çarpıcı..
    24. Esed, Rusya'nın desteğiyle İdlib'de..
    25. Kocaeli’de balkondan girdiği evi soyan..
    26. Artvin’de Roma ve Bizans dönemine ait..
    27. 30 Ağustos Zafer Bayramı Besni’de..
    28. Diş çekimi sonrası bunlara dikkat
    29. Hakkari’de 30 Ağustos Zafer Bayramı..
    30. Vatan Caddesi’nde 30 Ağustos Zafer..
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    "İnsan yüzüne çıkamazlar" demişti! AK Parti'den Ahmet Davutoğlu'na olay cevap
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    AK Partili isimden Davutoğlu’na sert tepki! ‘Sen dünyanın en güvenilmez adamısın’
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    Sözleri çok konuşulmuştu! Davutoğlu kimi kastettiğini açıkladı
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu’nun adaylığı o skandal toplantıda kesinleşmiş!
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı
    İmamoğlu'nun Diyarbakır'da kimle görüşeceği ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    30 Ağustos 2019
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    5 milyon emekli bekliyor! Maaşlar 550 TL artacak
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması
    Beyaz Saray'dan Erdoğan açıklaması