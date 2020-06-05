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Aktüel

Develi Belediyesi’nin alternatif tarım uygulaması olan lavanta bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi, Develi’deki tarım ürün çeşitliliğini artırmak ve tarım uygulama yöntemlerinde alternatifler üretmek adına Şıhlı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 25 bin 300 metrekarelik arazide üretimini yapacağı lavanta bahçesinin sulama sisteminin ardından bahçe çevresinin tel örgü yapımı da tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-05 16:59:50 -
Develi Belediyesi’nin alternatif tarım uygulaması olan lavanta bahçesinde çalışmalar devam ediyor

Develi Belediyesi, Develi’deki tarım ürün çeşitliliğini artırmak ve tarım uygulama yöntemlerinde alternatifler üretmek adına Şıhlı Mahallesinde mülkiyeti kendisine ait 25 bin 300 metrekarelik arazide üretimini yapacağı lavanta bahçesinin sulama sisteminin ardından bahçe çevresinin tel örgü yapımı da tamamlandı.


2 bin 500 adet angustifolia ve 7 bin 500 adet intermedya cinsi lavanta fidesinin dikiminin yapıldığını ve güz döneminde de 20 bin fide daha dikileceğini belirten Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar; “Bölgemizde örnek bir bahçe oluşturmak adına alt yapı çalışmalarımızı tamamladık. İnşallah üç yıl sonrasında verim alınacak olan bahçemizin belediyemize yıllık 100-150 bin TL’lik katma değer üreteceğini ön görüyoruz” açıklamalarında bulundu.

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