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Deveci: “Dünya bizi izleyecek”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum olarak ilk adım kenti olan Samsun’un, tarihine yakışır bir 100.

18 Nisan 2019 Perşembe 18:13
Deveci: “Dünya bizi izleyecek”

SAMSUN (İHA) – Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci, “Atakum olarak ilk adım kenti olan Samsun’un, tarihine yakışır bir 100. yıl kutlaması için her detayı düşünülmüş bir program hazırlıyoruz” dedi.


Başkan Deveci, makamında tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Samsun’da bulunan Artvinli dernekler ile bir araya gelen Deveci, ardından Samsun Genç İş Adamları Derneği (SAMGİAD) Başkanı Savaş Gömeç ve dernek üyeleri ile görüştü. Samsun Atatürk Kültür Vakfı yönetiminin tebriklerini de kabul eden Deveci, kendisine armağan edilen Mustafa Kemal Atatürk büstü için vakıf yöneticilerine teşekkürlerini iletti.



SAMGİAD’dan Deveci’ye destek sözü


SAMGİAD Başkanı Savaş Gömeç ve dernek yöneticilerini makamında ağırlayan Deveci, tebriklerini iletmek adına makamına ziyarette bulunan dernek yöneticilerine teşekkür etti. Atakum’un Samsun’un dünyaya açılan yeni yüzü olduğunu belirten Gömeç, Atakum faydasına oluşturulacak her türlü projenin destekçisi olacaklarını ve üstlerine düşen görevi yapmak için her zaman hazır olduklarını dile getirdi. Gömeç, ayrıca düzenledikleri akşam yemeği için Deveci’ye davetiye bıraktı.



“100. yılda herkes birlik olmalı”


Başkan Deveci ise 19 Mayıs 1919’un 100. yıldönümünde herkesin birlik olması gerektiğini belirterek, “Atakum Belediye Başkanı olarak kentin tarihine ve kimliğine bu kadar büyük bir etkisi olan 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı’nın her ayrıntısı düşünülerek hazırlanmış bir program ile coşku ve birliktelik içerisinde kutlanması için elimden geleni yapacağım. İddia ediyorum 19 Mayıs 2019 günü Samsun’da yapılacak törenler ile tüm Dünya bizi izleyecek. Her şeyin mükemmel olması için hazırlıklara şimdiden başladık” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 18:13
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