Deve sütünün faydaları nelerdir? Deve sütü nasıl bulunur?

Bedevi kültüründe büyük öneme sahip olan deve sütü son dönemde ülkemizde de popüler hale geldi. Birçok uzman içerdiği vitamin ve minareller nedeniyle çocuk beslenmesinde de deve sütünün yer alması gerektiğini vurguluyor. Peki, nedir deve sütünü diğer sütlerden ayıran özellik?

En faydalı süt mü?

Birçok uzman dünya üzerindeki en şifalı sütün deve sütü olduğunu vurguluyor.

Diyabeti önlüyor

Yapılan bilimsel çalışmalar deve sütünün diyabeti önlediğini kanıtlamıştır. Ayrıca deve sütü tip 1 diyabet tedavisi gören kişilerde de olumlu gelişmeler yaşanmasına yardım eder.

B1 vitamini yönünden zengin

Deve sütü B1 vitamini yönünden zengindir. Yalnızca bir bardak deve sütü günlük B1 vitamini ihtiyacının yüzde 70'ini karşılar.

Bağışıklık sistemini güçlendiriyor

Deve sütü diğer sütlere oranla protein bakımından çok daha zengindir. Yapılan araştırmalar bu nedene deve sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ispatlamıştır.

Güçlü kemikler

Çocukların gelişiminde deve sütü önemli bir yer teşkil eder. İnek ve keçi sütüne oranla deve sütü çocukların kemiklerinin güçlenmesine daha çok yardım eder.

Dolaşım sistemi için faydalı

Yüksek oranda demir içeren deve sütü dolaşım sistemini olumlu anlamda etkiliyor.

Kalp dostu

İçerdiği sağlıklı yağlarla kolesterolü dengeleyen deve sütü kalp sağlığı içinde kıymetlidir.

Deve sütü metabolizmayı hızlandırır.

Potasyum ve fosfor yönünden zengin olan deve sütü tansiyonu dengeler.

Yapılan çalışmalar deve sütünün anti-kanser ürünü olduğunu kanıtlamıştır.

Deve sütü tam bir probiyotik kaynağıdır.

Deve sütü mide ve sindirim sorunlarına iyi gelir.

Deve sütü inek sütüne oranla üç kat daha fazla C vitamini içerir.

İnek sütüne oranla deve sütü 10 kat daha fazla demir içerir.

Deve sütünün tadı nasıldır?

İşin uzmanları deve sütünün inek sütünden çok daha lezzetli olduğunu belirtiyor.

Deve sütü nasıl bulunur?

Ülkemizde deve sütünü rahatlıkla temin edebilirsiniz. Bunun için büyük çiftliklerden ya da online sitelerden yararlanabilirsiniz.

Deve sütünün kilosu ne kadar?

Deve sütünün kilosunu 60 ila 65 lira arasında değişiklik gösteriyor.