Deve sütü sabunu nedir? Bu sabun akne sorununu ortadan kaldırıyor mu?
İnek ve keçi sütünden vitamin ve minarel bakımından daha zengin olan deve sütü, cilt sağlığı için son derece önemlidir. İşte, deve sütü sabununun yararları…10 Haziran 2019 Pazartesi 09:34
Anne sütünden sonra dünyanın en besleyici sütü olarak gösterilen deve sütü, yüksek fiyatlara satılıyor olsa da ülkemizde son yıllarda sıkça tercih ediliyor. Bağışıklık sistemini güçlendiren, B1 vitamini yönünden zengin olan deve sütü cilt sağlığı için de harika bir ürün. Ülkemizde de kolaylıkla bulunan deve sütü sabunu özellikle ergenlik sivilceleriyle başı dertte olanlar için kıymetli bir ürün.
Deve sütü sabununun faydaları nelerdir?
Sedef hastaları için önemli
Deve sütü binlerce yıldır cilt tedavisinde kullanılan bir ürün. Yüksek protein içeren deve sütü özellikle sedef hastalarının yaşadığı atakların hafiflemesine yardımcı olur. Düzenli olarak kullanıldığında deve sütü sabunu sedefin azalmasına yardımcı olur.
Akne tedavisinde kullanılıyor
C vitamini ve antioksidanlar yönünden zengin olan deve sütü sabunu, akne problemi yaşayanlar için şahane bir ürün. Akne sorunu yaşayanlar deve sütü sabunu ile ciltlerinin günlük temizliğini yaparlarsa; bir süre sonra akneleri sönmeye başlayacak.
Kuru ve hassas ciltler
Zeytinyağı ile karıştırılarak hazırlanan deve sütü sabunu hassas ve kuru ciltlere sahip olanlar için önemli bir ürün. Bu sabun ciltteki kızarıkların, döküntülerin önüne geçiyor.
Kozmetik sanayinin tercihi
Uzunca yıllardır deve sütü kozmetik sektöründe kullanılıyor. Birçok maske ve cilt temizleme ürününün içerisinde deve sütü bulunuyor.
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