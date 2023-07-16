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Gündem Deve kuşunda daha büyük beyin var! Örümcek kafalı Sera İslam'a kin kustu
Gündem

Deve kuşunda daha büyük beyin var! Örümcek kafalı Sera İslam'a kin kustu

Yeniakit Publisher
2023-07-16 13:46:00 - 2023-07-16 13:56:29

HDP ve sosyal medya ittirmesiyle zar zor yüzde 1 oy alan TİP’in vitrin mankeni Sera Kadıgil, eğitim alan kız çocuklarının oranı düşmeyin diye başlatılması planlanan kız okulları projesi üzerinden Müslümanlara olan kinini kustu.

 yeniakit.com.tr 

Zorunlu eğitimin ardından bazı aileler, karma eğitim modeli nedeniyle kızlarını okutmamayı tercih edebiliyor. Hükümet, kız çocukları eğitimlerine devam edebilsin diye, bazı bölgelerde kız okulları açmayı hedefliyor.

Buna göre, karma eğitim modeli aynı şekilde devam edecek ancak bazı kız okulları da eğitime başlayacak ve bu hassasiyete sahip aileler gönül rahatlığıyla kızlarını bu okullara gönderebilecek.

Laikçiler titremeye başladı

Söz konusu eğitim modeli dünyada halihazırda uygulanıyor. Eskiden Türkiye’de de yaygın olan kız okulu modeli kemalist zorbaları ve sekülerlik hapı yutmuş örümcek kafalıları çıldırttı. Muhalif tayfanın gözden kaçırdığı detay ise, Mustafa Kemal’in 3 manevi kızını da kız lisesinde okutmuş olması!..

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Muhalif kesim, kız okullarını açılmasının laikliğe karşı olduğunu savunarak söz konusu uygulamaya karşı çıktı.

Bazı kesimlerse, her zamanki gibi siyasi söylemler üzerinden İslam’a ve Müslümanlara olan kinini kusmaya başladı.

Sera Kadıgil yine sahnede

CHP’de milletvekilliği yaparken ezan sesine yönelik skandal sözleriyle tanınan Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, kız okulları uygulaması üzerinden yine Müslümanlara saldırdı.

Yanına topladığı 3-5 kişiyle basın açıklaması yapmaya kalkışan Sera, kız okulları açılmasını isteyenleri hedef gösterdi. Açık nefret söyleminde bulunan TİP’çi Sera, “Gericiler istiyor diye kız okulları açamazsınız, açtırmayacağız.” ifadesini kullandı.

Tepki yağdı

Sera Kadıgil’in nefret söylemlerine sosyal medyada tepki yağdı. Bir vatandaşın, “Kız okulları açılsın Türkiyenin en az yarısı bu okullara göndermek ister. Korkuları bu yüzden“ yorumu ayrıca dikkat çekti.

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