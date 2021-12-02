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Siyaset DEVA'lılar, AK Parti'nin hayata geçirdiklerini 'vaat' diye pazarlıyorlar! Bakan Yanık'tan DEVA'lı Kavaf'a 'vaat' cevabı
Siyaset

DEVA'lılar, AK Parti'nin hayata geçirdiklerini 'vaat' diye pazarlıyorlar! Bakan Yanık'tan DEVA'lı Kavaf'a 'vaat' cevabı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, DEVA Partili Kadın ve Aileden Sorumlu eski Devlet Bakanı Aliye Kavaf'ın vaatlerinin zaten AK Parti iktidarında hayata geçirildiğini belirterek, "Yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar." dedi.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 21:15:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Kadın ve Aileden Sorumlu eski Devlet Bakanı Aliye Kavaf, ABD merkezli Chrest Foundation'dan fonlandığı ortaya çıkan Medyascope'a konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Kavaf, "Sosyal yardımların; hak temelli, hızlı, adaletli ve insanlık onurunu zedelemeyecek bir şekilde sunulmasını sağlayacağız." vaadinde bulundu.

'Bilmediğiniz yanıldığınıza yetmiyor'

Kavaf'ın konuşmasını Twitter hesabından alıntılayan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, daha önce bazı gazetelerde de yayınlanmış haberleri de paylaşarak, DEVA Partili Kavaf'ın zaten hayata geçirilmiş olan uygulamarı vaat olarak sunduğunu söyledi.

Bakan Yanık, "Deva Partisi Genel Başkanını ve Genel Başkan Yardımcısını bilgilendirecek kadroların noksanlığından olsa gerek, yürürlükteki sosyal hizmetlerimizi ve hizmet anlayışımızı vaat diye sunuyorlar. Bil(me)diğiniz yanıldığınıza yetmiyor. Yapılıyor bu hizmetler, araştırınız, öğreniniz." ifadelerini kullandı.

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