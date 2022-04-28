DEVA’da iflah olmaz kafa karışıklığı

AK Parti saflarında 22, 23,24 ve 26. Dönemlerde milletvekili olarak TBMM’de yer bulan ve yaklaşık 14 yıl AK Parti hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi Milli Görüş ahlakına sahip milliyetçi, maneviyatçı bir liderle çalışan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, Türk aile yapısını bozan, eşcinselliği teşvik eden İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden kabulü için yeminler ediyor.