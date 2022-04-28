DEVA’da iflah olmaz kafa karışıklığı
AK Parti saflarında 22, 23,24 ve 26. Dönemlerde milletvekili olarak TBMM’de yer bulan ve yaklaşık 14 yıl AK Parti hükümetlerinde Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Başbakan Yardımcısı olarak Recep Tayyip Erdoğan gibi Milli Görüş ahlakına sahip milliyetçi, maneviyatçı bir liderle çalışan Ali Babacan’ın kurduğu DEVA Partisi, Türk aile yapısını bozan, eşcinselliği teşvik eden İstanbul Sözleşmesi’nin yeniden kabulü için yeminler ediyor.
Yeni Akit Ankara
Danıştay 10. Daire, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından İstanbul Sözleşmesi’nin feshedilmesi kararının iptali istemiyle açılan davaları bugün esastan görüşüyor. DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, bugün Danıştay’ın önüne giderek yapılan basın açıklamasına katıldı.
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İstanbul Sözleşmesi’nden çekilme kararı hukuka aykırıdır. İstanbul Sözleşmesi’ne yeniden taraf olacağız. 6284 sayılı Kanun’un kadını koruyacak şekilde etkin uygulanması sağlayacağız.”
Kararın iptali için DEVA Partili kadınlar Danıştay’da dava açmıştı!
DEVA Partisi Kadın Politikaları Başkanı Elif Esen, “Bu hukuksuzluğun, yok hükmündeki çekilme kararının düzeltilmesi için Danıştay’a davamızı açıyoruz. ‘Bahaneleri bırakın! Şiddete uğrayan kadınların yardım çığlıklarını duyun!’ diyoruz” demişti.