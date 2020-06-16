DEVA Partisi'nin genel merkezi görüntülendi! O partilerin tam karşısında kuruldu
Eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan tarafından kurulan DEVA Partisi'nin genel merkezinin yeri belli oldu. Parti binası Ankara'da, ittifak iddiaları ile gündeme gelen Gelecek Partisi ve İYİ Parti genel merkezlerinin tam karşısında kurulması dikkat çekti.
Ali Babacan'ın Genel Başkanlığı'nı yaptığı DEVA Partisi'nin genel merkezinin nerede olacağı belli oldu. DEVA Partisi Genel Merkezi Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin de genel merkezlerinin bulunduğu Ankara Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi'ndeki 2159. caddede olacak.
DEVA Partisi Genel Merkezi Gelecek Partisi ve İYİ Parti'nin de merkezlerinin bulunduğu yerin karşısında olacak. Genel merkez binası 2159. caddede bulunacak. Bugün itibarıyla DEVA Partisi Genel Merkezi'ne tabelalar da asıldı.