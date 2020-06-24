DEVA Partisi’nin 4 il başkanı belli oldu

Sezai Erhan yeniakit.com.tr

AK Parti’den ayrılan Ali Babacan’ın kurduğu Demokrasi ve Atılım Partisi’nin (DEVA) il ve ilçe teşkilatlanma çalışmaları devam ediyor.

Bu kapsamda DEVA Partisi’nin Konya İl Başkanı olarak Seyit Karaca, Manisa İl Başkanı olarak Süreyya Sakınç, Kütahya’nın il başkanı olarak Gülçin Hizarcıoğlu Karaman belirlenirken avukat Ahmet Tüysüz de Şanlıurfa il başkanı oldu.

Partinin genel başkanı Ali Babacan kısa bir süre önce, kurulan 18 bölge komisyonunun parti il ve ilçe teşkilatlarında görev almak isteyenlerle ilgili değerlendirme çalışmaları yaptığını ifade etmişti.