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Siyaset DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık
Siyaset

DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

HDP-İYİ Parti ittifak sinyallerinin ardından Ali Babacan’ın genel başkanlığını yaptığı DEVA Partisi de HDP ile ittifaka yeşil ışık yaktı. DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, Selahattin Demirtaş'ın kahvaltı daveti olursa olumlu yanıt vereceklerini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-23 17:22:00 - 2020-09-23 17:34:14
DEVA Partisi'nden HDP ile ittifaka yeşil ışık

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın kahvaltı çağrısına olumlu yanıtta bulunan İYİ Parti lideri Meral Akşener’in ardından Ali Babacan’ın genel başkanlığını yürüttüğü DEVA Partisi de HDP’ye ittifak sinyali verdi.

DEVA Partisi'nden HDP'ye ittifak sinyali

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu katıldığı televizyon programında Selahattin Demirtaş’ın Meral Akşener’e yönelik kahvaltı açıklamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Yeneroğlu, kendisine yöneltilen “Selahattin Demirtaş’ın İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e yönelik benzer kahvaltı teklifi Deva Partisi’ne gelse ne dersiniz?” sorusuna ilişkin, “Elbette ederiz” yanıtını verdi.

DEVA Partisi'nin herkese kapısı açık!

DEVA Partisi'nin herkese açık olduğunu dile getiren Yeneroğlu, "Türkiye’de meşru olan herkese Deva Partisi’nin kapısı açıktır. Bu konuda Selahattin Demirtaş içeride, tutuklu yargılaması sebebiyle böyle bir imkana sahip değil. Ama HDP olarak meseleyi değerlendiriyorsak, HDP ve bütün partilerle ilgili eleştirilerimiz var. Onlarında muhakkak bize yönelik eleştirileri vardır. Bundan daha doğal bir şey olamaz." dedi.

HDP'nin terör örgütü PKK'nın siyasi kolu olduğunu unutan DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yeneroğlu, "Bu konuda ülkenin birliği ve beraberliği kapsamında derdi olmayan illegaliteye karşı pozisyon alan herkese kapımız açıktır. Bu da siyaset yapmanın en asgari halidir. Başka türlü siyaset yapamazsınız ki." söyleminde bulundu.

Öte yandan DEVA Partisi daha önce HDP ile ilgili yaptığı, "HDP, Türkiye için bir umuttur" açıklamasıyla gündeme gelmişti.

HDP-İYİ Parti yakınlaşması

Geçtiğimiz günlerde HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş bir röportajında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i kast ederek kahvaltı çağrısında bulunmuş, Akşener'de bu davete olumlu yanıt vermişti.

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