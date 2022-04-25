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Siyaset DEVA Partisi'nde sular durulmuyor! Yönetimi bombalayıp istifa etti
Siyaset

DEVA Partisi'nde sular durulmuyor! Yönetimi bombalayıp istifa etti

DEVA Partisi Büyükorhan İlçe Başkanı Murat Bozkuş, il teşkilatını bombalayarak istifa etti.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 10:44:00 -
DEVA Partisi'nde sular durulmuyor! Yönetimi bombalayıp istifa etti

DEVA Partisi Büyükorhan İlçe Başkanı Murat Bozkuş, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla istifa ettiğini açıkladı.

İlçe başkanlığı görevinden istifa ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Bozkuş paylaşımında "Ali Babacan'a ve yeni nesil siyaset anlayışına hala inanıyor ve güveniyorum ancak bunu uygulama kabiliyeti olan il yönetimlerine şahit olamamış bulunmaktayım. İl teşkilatı olarak, ilçe yönetimlerinin önünü açmak bir yana, idareciliği baskının, biat sağlamanın, adamcılığın bir yolu olarak gören bir il yönetimiyle siyasette bir yol almanın mümkün olmadığını görüyorum. Yukarıda belirttiğim nedenlerle İlçe Başkanlığı görevimden ayrılıyorum. Gereğini arz ederim. Saygılarımla" ifadelerini kullandı.

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