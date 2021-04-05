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Siyaset DEVA Partisi’nde ‘bildiri’ konusunda kafalar karışık! Ali Babacan buna ne diyecek?
Siyaset

DEVA Partisi’nde ‘bildiri’ konusunda kafalar karışık! Ali Babacan buna ne diyecek?

Ali Babacan’ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi’nin Kurucu Üyeleri arasında yer alan emekli subay Metin Güncan, Halk TV’de katıldığı programda, 104 vesayet yanlısı amiralin yayınladığı ihanet dolu bildiriye sahip çıktı. Ali Babacan ise skandal bildiri ile ilgili “Tarihimizin utanç sayfası açılmamalı" demişti.

Yeniakit Publisher
2021-04-05 12:38:00 -
DEVA Partisi’nde ‘bildiri’ konusunda kafalar karışık! Ali Babacan buna ne diyecek?

104 darbe sever amiralin gece yarısı bir araya gelerek meşru hükümete parmak sallarcasına bildiri yayınlaması tüm Türkiye’nin tepkisini çekti. Ancak muhalefet partilerinden gelen cılız tepki dikkat çekti.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, bildiri ile ilgili ‘zevzeklik’ derken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise kendisinden bekleneni yaparak skandal bildiriyi ‘gündem değiştirme çabası’ olarak yorumladı.

Deva Partisi’nde iki farklı görüş

Deva Partisi’nin Genel Başkanı Ali Babacan, Eski amirallerin yayımladığı bildiriye ilişkin "Tarihimizin utanç sayfaları askerlerin siyasete yönelik hadsiz müdahaleleriyle doludur. Bu acı hafıza depreştirilmemelidir" ifadelerini kulllandı.

Ancak Deva Partisi’nin kurucu üyeleri arasında yer alan emekli subay Metin Güncan ise, Babacan’dan farklı düşündüğünü gösterdi. Halk TV’de programa katılan Güncan, skandala imza atan amiralleri ve bildiriyi savundu.

Güncan "Bu açıklamadan darbecilik çıkarmak art niyetliliktir" görüşünü savundu. Bildirinin görüş belirtmek olduğunu iddia eden Güncan’a Babacan’ın ne tepki göstereceği merak konusu.

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