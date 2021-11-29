  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı
Siyaset

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 23:40:00 - 2021-11-29 23:40:51
DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan tutuklandı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklandı.

Gürcan, Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısı, ifadesini aldığı Gürcan'ı "siyasal ve askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk etti.

Tutuklandı

Hakimlik, sorgu sonucunda Gürcan'ın aynı suçtan tutuklanmasına karar verdi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dolar ile ilgili çarpıcı açıklama: 15 güne kadar...
Ekonomi

Dolar ile ilgili çarpıcı açıklama: 15 güne kadar...

MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, dolar kurundaki artışa ilişkin yaptığı açıklamada, "Yoksa 12-13 TL'ler şu anda kurun çok yüksek olduğunu..
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor
Spor

Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor

Her sene yılın en iyi futbolcusuna verilen Ballon d'or (Altın Top) ödülü bu akşam sahibini bulacak. Covid-19 sebebiyle ilk defa geçen sene v..
Rusya’dan enflasyon itirafı
Ekonomi

Rusya’dan enflasyon itirafı

Rusya Merkez Bankası Başkanı Elvira Nabiullina, “Enflasyon bizi son derece endişelendiriyor" açıklamasında bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay