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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu:

"Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-08 13:45:32 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Samsun'da sivil toplum örgütü temsilcileriyle buluştu:

SAMSUN (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz." dedi.

Babacan, partisinin Samsun 1. olağan kongresine katılmak üzere geldiği Samsun'daki bir otelde gençler ile sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle bir araya geldi.

Samsun'da gerçekleşecek kongrenin 42'nci olduğunu, partinin 9 ayını doldurduğunu belirten Babacan, "Bu kısa süre içinde 81 ilimizin 78'inde de kurucu il heyetimizi oluşturmuş durumdayız. 922 ilçemizin 468 de kurucu heyetimizi oluşturduk." ifadesini kullandı.

Yarın Çankırı'daki kongrenin ardından büyük kongreye gideceklerini anlatan Babacan, teşkilatlanmanın kolay olmadığını ancak kendilerinin hızlı şekilde süreci ilerlettiklerini dile getirdi.

Kendilerine gösterilen ilgiden memnun olduklarını vurgulayan Babacan, şunları söyledi:

"Edirne'de, Balıkesir'de gördüğümüz ilginin seviyesiyle Diyarbakır, Van'da gördüğümüz ilginin seviyesi aynı. Ya da Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir'e gittiğimizde gördüğümüz ilginin seviyesi aynı. Bu da gerçekten istisnai bir durum. Tüm Türkiye coğrafyasında benzer destek gören bir siyasi partiyiz. Özellikle tanıtım aşamasında daha işin çok başındayız. Ana akım medya bize önemli ölçüde kapalı. Bizi yok sayıyorlar, görmek istemiyorlar. Haberleştirmek istemiyorlar ama sosyal medyada oldukça aktifiz."

Babacan, halkın en çok ekonomik sorunları dile getirdiğine işaret ederek, "Niye bu ekonomik sorunu yaşıyor Türkiye diye baktığımızda, aslında işin özünde yönetim sorunu olduğunu görüyoruz. Hukukun ve adaletin işlemediği, özgürlüklerin sınırlandırıldığı, demokrasinin de ağır şekilde aksadığı bir dönemdeyiz. İşin temeli bunlar." diye konuştu.


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