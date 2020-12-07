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Aktüel DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Muş 1. Olağan Kongresi'nde konuştu:
Aktüel

DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Muş 1. Olağan Kongresi'nde konuştu:

"Bu ülkeyi çetecilere, 28 Şubatçılara, vatandaşımızın hakkına göz dikenlere teslim etmeyeceğiz"

Yeniakit Publisher
2020-12-07 17:16:20 -
DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Muş 1. Olağan Kongresi'nde konuştu:

MUŞ (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "28 Şubat sürecinde Türkiye'de büyük mağduriyetler ve haksızlıklar yaşandığını belirterek, "Bu ülkeyi çetecilere, 28 Şubatçılara, vatandaşımızın hakkına göz dikenlere teslim etmeyeceğiz." dedi.

Kentteki bir düğün salonunda gerçekleştirilen Muş 1. Olağan İl Kongresi'ne katılan Babacan, yaptığı konuşmada, DEVA Partisi'nin ayrım yapmadan tüm Türkiye için yola çıktığını söyledi.

Hakkın, doğrunun, hakikatın yanında olduklarını belirten Babacan, "İşte bu yüzden biz belli bölgelere, belli şehirlere, belli alanlara sıkışan siyasi partilerden değiliz. Bu yüzden bizim sesimiz ülkemizin her ilinde, her köyünde her mahallesinde, her sokağında duyuruluyor." dedi.

28 Şubat sürecinde yaşanan haksızlık ve mağduriyetlere değinen Babacan, şöyle konuştu:

"28 Şubat sürecinde Türkiye'de büyük mağduriyetler, büyük haksızlıklar yaşandı ve gerçekten 2002 tarihinden itibaren o zulme karşılık çok önemli adımlar atıldı, mağduriyetler giderildi ve vatandaşlarımız çok önemli haklarını tekrar kazandı. Başörtüsü yasağı, imam hatiplerle ilgili sıkıntıların hepsini biliyorsunuz. Türkiye gerçekten olması gerektiği gibi o sıkıntıları aştı. Biz bu ülkeyi çetecilere, 28 Şubatçılara, vatandaşımızın hakkına göz dikenlere teslim etmeyeceğiz."

Konuşmaların ardından tek liste ile yapılan seçimde avukat Elif Çelik, il başkanlığına getirildi.



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