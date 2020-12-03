DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, partisinin Iğdır 1. Olağan Kongresi'nde konuştu:

IĞDIR (AA) - Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan, "Öteki, beriki ayrımı yapmadan, herkesi dinleyerek, anlayarak yolumuza devam ediyoruz." dedi.

DEVA Partisi'nin kentteki bir düğün salonunda düzenlenen Iğdır 1. Olağan Kongresi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Genel Başkan Babacan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye siyasetinin 9 Mart 2020 tarihinde, DEVA Partisi'nin kurulmasıyla yeni bir soluk kazandığını belirterek "Öteki, beriki ayrımı yapmadan, herkesi dinleyerek, anlayarak yolumuza devam ediyoruz. Ülkemizin dört bir yanında damla damla büyüyoruz, umudu yeşertiyoruz." ifadesini kullandı.

DEVA Partisi'nin siyasette izleyeceği yola ilişkin katılımcılara bilgiler veren Babacan, İçişleri Bakanlığınca Iğdır Belediyesine görevlendirme yapılmasını da eleştirdi.

Babacan, Iğdır'ın kalkınması ve gençlere iş imkanı sağlanması için çalışma yürütülmesi gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Iğdır'ı meyve üretiminin merkezi olarak göreceğiz. Iğdır'ın birbirinden lezzetli meyvelerini tüm dünya tarafından bilinmesini, talep edilen bir ürün olması için çaba göstereceğiz. Iğdır'ı organik tarımın da merkezi yapmak istiyoruz, ürün çeşitliliğinin artmasını, katma değeri yüksek tarım ürünlerinin yetişmesini de hedefliyoruz."

Tek listeyle gidilen seçimde partinin il başkanlığı görevine Yusuf Arslan getirildi.

Kongrenin ardından Babacan ve beraberindekiler DEVA Partisi Iğdır İl Binası'nın açılışını gerçekleştirerek Atatürk Caddesi'nde esnaf ziyareti yaptı.







