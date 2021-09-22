  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Yurt fiyatları sebebi ile eylem yapmışlardı! Çoğunun Kocaeli ile ilgisinin bile olmadığı ortaya çıktı

Akdeniz'de sular ısındı! Türk savaş gemisinden uyarı: Müdahale ederiz

Boksörün dövmeleri büyük tartışmalara neden oldu! İnceleme başlatıldı

Koşun yaşam biçimine müdahale var! Mega yandaş Tarkan bir çuval inciri berbat etti

Sürekli ‘unutanlar’ dikkat! Haftada 2-3 kez yapılırsa…

Başkan Erdoğan, ABD medyasına konuştu: ABD önce bu soruların cevabını vermesi gerek

Bir Yunan milletvekili gibi konuşmuştu! BBP'den CHP'li Çeviköz'e çok sert 'Mavi Vatan' tepkisi

Ahmet Belada, Diyanet'i hedef alan Taha Akyol'u yerin dibine batırdı!

TOGG, lityum krizinden etkilenir mi? Gürcan Karakaş'tan kritik açıklama

Rusya'dan tepki: Bu bizi de hedef alıyor
Siyaset DEVA Partisi binasına saldırıda sıcak gelişme
Siyaset

DEVA Partisi binasına saldırıda sıcak gelişme

İstanbul Valiliği, DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'na dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 2 kişinin yakalandığını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-09-22 23:33:00 -
DEVA Partisi binasına saldırıda sıcak gelişme

DEVA Partisi Arnavutköy İlçe Başkanlığı Binası'na dün gerçekleştirilen saldırıya ilişkin 2 kişi yakalandı.

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Arnavutköy ilçemiz Mustafa Kemal Mahallesi Fatih Caddesi’nde yer alan alt katında bir işyeri, üst katında Deva Partisi İlçe Teşkilatı’nın bulunduğu binaya 21 Eylül 2021 Salı günü gece saatlerinde gerçekleştirilen silahla ateş edilmesi olayının failleri olduğu değerlendirilen T.T ve D.K adlı şüpheli şahıslar İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce yakalanmıştır. Şüpheli T.T’nin 39 ayrı suçtan, şüpheli D.K’nın da 5 ayrı suçtan kayıtları bulunduğu anlaşılmıştır. Konuyla ilgili başlatılan soruşturma devam etmektedir." denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay