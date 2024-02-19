  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partisi Ankara İl Başkanı daha fazla dayanamadı! Zehir zemberek sözlerle istifa
Siyaset

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı daha fazla dayanamadı! Zehir zemberek sözlerle istifa

Yeniakit Publisher
2024-02-19 21:47:00 -
DEVA Partisi Ankara İl Başkanı daha fazla dayanamadı! Zehir zemberek sözlerle istifa

DEVA Partisi Ankara İl Başkanı Nutku Akın, artık ümidinin kalmadığını belirterek partisinden istifa etti.

Nutku Akın, istifasını partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

19 Eylül 2023’ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Akın, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını söyledi.

Umudunu kaybettiğini ifade eden Akın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu’nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkezin sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir. Geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım. Ankara’mıza ve ülkemize hizmet etme kararlılığımı korumakla birlikte, daha verimli olabileceğime inandığım başka alanlarda daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum.

Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!
Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Ali Babacan 28 Şubat'taki başörtüsü davasıyla Can Atalay'ı kıyasladı!

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...

Sosyal Medya

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Davut Güloğlu'nu tanımayınca...

Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek
Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek

Siyaset

Haberi yazarken başımız döndü!.. Davutoğlu hem AK Parti hem CHP, İP, DEVA ve DP'yi destekleyecek

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23