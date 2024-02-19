DEVA Partisi Ankara İl Başkanı daha fazla dayanamadı! Zehir zemberek sözlerle istifa

Nutku Akın, istifasını partinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

19 Eylül 2023’ten beri Ankara İl Başkanlığı görevini yürüttüğünü vurgulayan Akın, son zamanlarda parti içerisinde yaşanan sorunların ve kişisel çıkarların kendisini istifaya zorladığını söyledi.

Umudunu kaybettiğini ifade eden Akın, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Keçiören Belediye Başkan adayı Hamza Aydoğdu’nun adli süreçleri devam ederken aday gösterilmesinin doğru olmadığını savundum. Genel merkezin sindirme politikasına maruz kalmış bir il başkanıyım. Meclise giren 15 vekilin elini taşın altına koymadığı bir süreçte teşkilatın motivasyonu düşmektedir. Geleceğe dair umudumuz kalmamıştır. Bu nedenlerle Ankara İl Başkanlığı görevimi bırakma kararı aldım. Ankara’mıza ve ülkemize hizmet etme kararlılığımı korumakla birlikte, daha verimli olabileceğime inandığım başka alanlarda daha faydalı olabileceğimi düşünüyorum.