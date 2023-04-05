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Gündem DEVA Partili Yeneroğlu'ndan garip Kavala çağrısı: İsterlerse ömür boyu oruç tutsunlar
Gündem

DEVA Partili Yeneroğlu'ndan garip Kavala çağrısı: İsterlerse ömür boyu oruç tutsunlar

Yeniakit Publisher
2023-04-05 01:23:00 -
DEVA Partili Yeneroğlu'ndan garip Kavala çağrısı: İsterlerse ömür boyu oruç tutsunlar

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun, Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş için özgürlük vaadinde bulunmasının ardından bir skandal açıklamada DEVA Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi. Yeneroğlu, Kavala'nın suçsuz yere hapiste olduğunu belirterek, oruç üzerinden bir mesaj yolladı.

Her geçen gün çatırdayan ve kaostan başka vaadi olmayan 6+1 koalisyonunda skandalların ardı arkası kesilmiyor. CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başta gezi eylemlerinin baş aktörü olan Osman Kavala, eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve terör destekçilerine ve FETÖ iltisaklı KHK'lılara yönelik özgürlük vaadinin ardından bir skandal da DEVA Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu'ndan geldi.

Kavala için çağrı yaptı

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan DEVA Partili Yeneroğlu, Gezi Parkı kalkışmasının baş aktörlerinden biri olan Osman Kavala için özgürlük çağrısında bulundu.

'İsterlerse ömür boyu oruç tutsunlar'

Kavala'nın 1981 gündür suçu olmadan cezaevinde tutulduğunu öne süren Yeneroğlu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Osman Kavala,hiçbir suçu olmamasına rağmen sadece bir kişinin canı istedi diye 1981 gündür cezaevinde tutuluyor. Bu zulmü insanlara yaşatan iktidar ve ortakları isterlerse ömür boyu her gün oruç tutsunlar. Zulmü yasaklayan ve adaleti emreden dinin nezdinde ne değeri olabilir ki!"

'Kılıçdaroğlu çağrı yapmıştı'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yakın geçmişte yaptığı bir açıklamada, terörden tutuklu bulunan eski HDP'li Selahattin Demirtaş'ı, Gezi olaylarının finansörü Osman Kavala'yı, KHK'lıları ve FETÖ'cüleri serbest bırakacağı vaatlerini bir kez daha yinelemişti.
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Kılıçdaroğlu yaptığı konuşmasında, "Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest kalmasını istiyorsanız bize katılcaksınız" demişti.

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