DEVA Partili Yeneroğlu’ndan evlere şenlik bildiri

YENİ AKİT ANKARA

DEVA Partisi’nden yapılan açıklamaya göre Mustafa Yeneroğlu şunları söyledi: “Avukatlık mesleği yargının üç temel unsurundan biri olarak adalete erişim, temel hak ve hürriyetlerin korunması ve hukuk düzeninin tesisi bakımından hayati öneme sahiptir. Ancak bu sene de avukatlık mesleğinin öneminin görmezden gelindiği ve mesleğe ilişkin sorunların giderilmediği bir dönemde, 5 Nisan Avukatlar Günü’nü karşılamaktayız. Yargıya güvenin ortadan kalktığı, yargılamanın adaletin sağlanması amacına hizmet etmediği ve verilecek hükmün daha başından muktedir lehine kurgulandığı bu dönemde; boyunduruk altına alınamayan, baskı ve tehdit ile sindirilemeyen, mesleklerini hakkıyla icra etmeye çalışan avukatlar, çok çeşitli sorunlarla karşı karşıya bırakılmakta, sistematik olarak itibarsızlaştırılmaya ve yargı sisteminde etkisiz hale getirilmeye çalışılmaktadır”

‘Avukatlar, avukatlık faaliyetlerinden dolayı tutuklanıyor’

Çoklu baro sisteminin avukatlar arasında ayrımcı uygulamalara neden olduğunu ve hukuk devleti ilkesini zedelediğini söyleyen Yeneroğlu şöyle devam etti: “Avukatlar, mesleki görevlerini yerine getirirken müvekkilleri ile ilişkilendirilerek müvekkillerinin suçlandığı aynı veya benzer suçlar nedeniyle ve esasen ‘avukatlık faaliyetlerinden’ dolayı yargılanmakta, tutuklanmakta ve ceza yaptırımlarına maruz bırakılmaktadır. Öte yandan, avukatların karşılaştığı önemli sorunlardan bir diğeri de mesleklerini icra ederken sistematik olarak sözlü ve fiziksel şiddete maruz bırakılmalarıdır. Kamuoyuna da yansıdığı üzere, avukatlara yönelik bir kısmı ölümle sonuçlanmış şiddet vakalarına rağmen, avukatların güvenliğini sağlayacak herhangi bir düzenleme hala yapılmamıştır.”

‘Avukatların maruz kaldıkları sorunların giderilmesi zorunluluktur’

“DEVA Partisi adına, 5 Nisan Avukatlar Günü vesilesiyle insan haklarına saygılı demokratik bir hukuk devletinin gerçekleştirilmesi için avukatların mesleki, ekonomik ve sosyal açıdan maruz kaldıkları bu sorunların giderilmesinin zorunluluk ve aciliyet arz ettiğini hatırlatmak isterim. Bu minvalde, baskı ve ekonomik zorluklar altında mesleklerini icra etmeye çalışan tüm avukatların; Avukatlar Gününü kutluyor, mesleki faaliyetleri sırasında öldürülen ve yaşadığı sorunlar nedeniyle intihar eden tüm avukat meslektaşlarıma Allah’tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyorum.”