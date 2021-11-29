DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme
Yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor. Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.