  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme
Siyaset

DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme

Yurt dışına siyasi bilgiler sızdırdığı iddiasıyla gözaltına alınan DEVA Partisi kurucularından Metin Gürcan, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Ankara Adliyesi’ne sevk edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-29 18:26:00 -
DEVA Partili Metin Gürcan hakkında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca "siyasal ve askeri casusluk" suçlamasıyla gözaltına alınan Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) kurucu üyesi Metin Gürcan, adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gürcan'ın Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye getirilen Gürcan'ın soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısına ifade vermesi bekleniyor. Gürcan, 26 Kasım'da İstanbul Bakırköy'deki evinde gözaltına alınmış, Ankara'ya getirilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Tahin ve susam ile ilgili önemli uyarı! Uzman doktor kritik detayı paylaştı
Sağlık

Tahin ve susam ile ilgili önemli uyarı! Uzman doktor kritik detayı paylaştı

Doç. Dr. Hikmet Tekin Nacaroğlu, bazı besinlerin çocuklarda alerjiye sebep olabileceği konusunda uyarılarda bulundu.
İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı
Gündem

İsmail Saymaz hayatının şokunu yaşadı

Hakaret davasında Cem Küçük'ten 18 bin TL tazminat kazanan ve daha sonra sosyal medya hesabından dalga geçmeye başlayan İsmail Saymaz, İstin..
CHP'den Tanju Özcan kararı
Siyaset

CHP'den Tanju Özcan kararı

CHP Yüksek Disiplin Kurulu, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ile ilgili kararını 3 Ocak'a erte..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay