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Siyaset DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!
Siyaset

DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

Ali Babacan'ın Genel Başkanı olduğu DEVA Partisi'nin Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, sosyal medya hesabı üzerinden skandal bir paylaşımda bulundu. DEVA Partili isimden kafatası ölçen ve ezanı Türkçeleştiren 'Andımız'ın yazarı Reşat Galip’ destek geldi.

Yeniakit Publisher
2021-03-18 13:57:00 -
DEVA Partili isim Kafatası ölçen, ezanı Türkçeleştiren Reşit Galip’i öve öve bitiremedi!

DEVA Partisi Genel Merkez Uyuşmazlık Komisyonu Üyesi Furkan Arık, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımla son günlerde ‘Andımız’ üzerinden yaşanan tartışmalara değindi.

DEVA Partili birçok isim, Danıştay’ın ‘Andımız’ kararı sonrası Bahçeli’nin sarf ettiği sözlere karşı cephe alırken karşıt bir görüş DEVA Partisi Uyuşmazlık Komisyon Üyesi Furkan Arık’tan geldi.

Arık, yaptığı skandal paylaşımla DEVA Partisi cephesinden yapılan açıklamaları kişisel olarak nitelerken “Dünün güneşi ile bugünün çamaşırı kurutulmaz” ifadelerini kullandı.

Kafatasçı Galip'e övgü

Arık, paylaşımında “Eski Devlet Bakanımız Reşit Galip’e ve andımız üzerinden, Cumhuriyetin kurucu değerlerine saldırmak basiretsizliktir” dedi. Böylelikle DEVA Partisi içinde yer alan birçok isme karşı da ağır bir ithamda bulunmuş oldu.

Arık’ın bu çıkışının ardından DEVA Partili isimlerden nasıl bir tepki geleceği merak konusu.

 

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