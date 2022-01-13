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Gündem DEVA Partili isim gözaltına alındı!
Gündem

DEVA Partili isim gözaltına alındı!

DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı, FETÖ/PDY yapılanması soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2022-01-13 15:25:00 -
DEVA Partili isim gözaltına alındı!

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığının FETÖ/PDY'nin yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında DEVA Partisi Kastamonu İl Başkanı Mustafa Günaydı'nın Taşköprü ilçesindeki evine operasyon düzenlendi.

Evde yapılan aramada Günaydı’ya ait olduğu düşünülen çok sayıda doküman, dijital materyal gibi belgeler ele geçirildi. Evde olmadığı tespit edilen Günaydı, soruşturmayı sürdüren jandarma ekiplerince, yurt dışına kaçmak isterken Antalya'da gözaltına alındı.

Günaydı, ekipler tarafından soruşturmanın yürütüldüğü Kastamonu'ya getiriliyor.

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Yorumlar

SOKAĞIN SESİ

FETÖ Patentli PARTİLER BİR BİR PATLIYOR.
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Siyasi Analist

Ben onu bunu bilmem, bildiğim bir şey var ki, birincisi ben AKP'li değilim, kincisi bütün fethullahçılar Babacan, Babacan diyorsa orada durup düşünürdüm, kesinlikle neşter vururdum. Ayrıca Gül neden kurdurdu böyle bir Partiyi? 
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