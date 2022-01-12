DEVA’lı Metin Gürcan’ın kod adı bakın neymiş!

DEVA Partisi kurucu üyesi Metin Gürcan, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmıştı. Yeni Şafak Gazetesi Yazarı Bülent Orakoğlu bugünkü yazısında, Gürcan'la ilgili dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Babacan'ın Gürcan'a sahip çıktığını belirten Orakoğlu, İspanya istihbaratının Metin Gürcan'a "ihanet" kod adı verdiğini yazdı.

Orakoğlu'nun bugünkü yazısı şöyle:

Yapılan gözaltı işlemi sırasında sosyal medya hesabından, “Siyasi casusluk suçlaması ile gözaltına alınıyorum. Polisler evde... Arama yapıyorlar. Şok oldum. Desteğiniz istiyorum” paylaşımını yapan Gürcan’a Ali Babacan sahip çıktı. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gürcan hakkında “Eğer bu işin arkasında siyasi bir niyet varsa, siyasi motivasyonla yapılan bir işse buradan bu mesajı açık açık vermek istiyorum. Biz yolumuza devam ediyoruz. Metin Gürcan beyin de sonuna kadar hukuki desteğimizle beraber yanında olacağız” demişti. Eğer, Ali Babacan, Metin Gürcan hakkında savcılıkça hazırlanan şok ve çarpıcı iddia ve suçlamaları, askeri ve siyasi casusluk suçundan 20 yıl hapis cezası istenilmesini peşin bir hükümle partisine yönelik bir gözdağı olarak görüp bu kişiye sahip çıkıyorsa bu durumun siyasi faturasını ödemeyi de göze almış demektir. Üstelik Metin Gürcan hakkındaki iddia ve suçlamaların yargı süreci sonrasında ispatlanması durumunda hiç şüpheniz olmasın Ali Babacan da kamuoyunda belki de yargıda bu konuda hesaba çekilebilecektir. Hatta iddianame safhasında bile bazı yazarların, Babacan’ın neden Metin Gürcan’a verdiği aşırı desteği sorgulamaya başladıkları görülmektedir. Metin Gürcan hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya casusluk amacıyla temin etme” suçundan 20 yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 26. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Metin Gürcan’a İspanya istihbarat birimi tarafından verilen kod adı ‘ihanet’

İddianamede, Metin Gürcan’ın Türkiye’nin Suriye politikası ve S-400’ler hakkında yabancı devlet görevlilerine bilgi sızdırdığı bilgisi yer aldı. İşte detaylar;

‘’İddianamede İspanya ve İtalya istihbarat servislerince Metin Gürcan’ın 2016’dan itibaren ‘haber elemanı’ olarak kullanıldığı, istihbaratçılarla görüşmelerinde zarf içerisinde para aldığı ve İspanya Servisi tarafından kendisine kod isim bile verildiği kaydedildi. Gürcan’ın Mayıs 2021’de yabancı istihbarat görevlisiyle yaptığı görüşmenin içeriklerine ilişkin ifadeler ihanetin boyutlarını gözler önüne serdi. Metin Gürcan’ın, milli savunmamızın gözbebeği İHA/SİHA’lar için de hazırladığı raporu yabancı istihbarat görevlisine vereceği, raporların özel içerikli olması nedeniyle normal raporlar için istediği 300-400 dolar tarifesinin üzerinde bin dolar ücret istediği iddia edildi. Teknik bilgileri Baykar çalışanı bir arkadaşından edindiğini iddia eden Gürcan “S-400’lerin, Ankara’da bir depoda tutulduğu bilgisini de paylaşmış.