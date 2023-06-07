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Gündem Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi
Gündem

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi

Yeniakit Publisher
2023-06-07 11:56:00 -
Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı'nda CHP'ye destek vermedi

Seçimlere CHP listelerinden girerek milletvekili çıkaran Deva, Gelecek ve Saadet Partisi, TBMM Başkanlığı için CHP'ye destek vermedi. Küçük ortaklar Meclis Başkanlığı için kendi adaylarını çıkardı.

Millet İttifakı'nın küçük ortakları Deva, Gelecek, Saadet ve Demokrat Parti milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden girdi.

Deva 15, Gelecek ve Saadet Partisi 10, Demokrat Parti ise Meclis'e CHP sıralarından 3 milletvekili soktu.

CHP'nin geçen döneme göre milletvekili sayısını düşüren taktik sonrası küçük ortakların vekilleri kendi gruplarını kurdu.

CHP küçük ortaklara 38 vekil verdi


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Gelecek ve Deva Partili milletvekilleri CHP'den ayrıldı.

Yaşananların ardından TBMM Başkanlık seçimi için partiler adaylarını çıkarmaya başladı.

AK Parti ve MHP'nin TBMM Başkan adayı Numan Kurtulmuş olurken, CHP'nin adayı ise Tekin Bingöl oldu.

TBMM Başkanlığı seçimi

CHP'nin adayına küçük ortaklardan destek gelmedi

Deva, Gelecek ve Saadet Partisi'nin ise CHP'nin Meclis Başkanı adayına destek verip vermeyeceği merak konusu oldu.

Ancak ittifakın küçük ortaklarından CHP'ye destek gelmedi.

Gelecek ve Saadet Partisi, Serap Yazıcı Özbudun'u Meclis başkanlığına aday gösterdi.

TBMM Başkanlığı seçimi

Kendi adaylarını çıkardılar

Deva Partisi ise Mustafa Yeneroğlu'nun TBMM Başkan adayı olduğunu duyurdu.

Küçük ortakların kendi adaylarıyla hareket etmeleri sonrası CHP tabanından yönetime nasıl bir yanlış yapıldığı bir kez daha hatırlatıldı.

Alınan karar sonrası CHP tabanı, küçük ortaklara tepki gösterdi.

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