Dev Y-20'nin yeni modelleri üretilecek

Çin'in özgün imkanlarla geliştirdiği Y-20 askeri nakliye uçağının baş tasarımcısı Tang Changhong, Y-20'nin farklı modellerinin ürerileceğini açıkladı.

Çinli yetkililerin de bulunduğu bir basın toplantısında konuşan Changhong, ''Y-20 çeşitli varyantlarının üretilebileceği genel bir platform olabilir.'' dedi. Bir Y-20 varyantının alabileceği biçim veya işlev üzerinde durmayan Changhong, Y-20'nin planlandığı gibi değişebilen - değiştirilerek çoğaltılabilen bir platformu olarak rol alacağını belirtti.

5 Mart'ta konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan meclis üyesi ve Y-20 pilotu Feng Wei, bu yıl uçağı gören insanların hayal kırıklığına uğramayacağını söyledi.

Wei'nin sözleri ile ilgili fikir beyan eden askeri uzmanlar, ''Açıklama, bu yıl bir veya daha fazla Y-20 varyantının ilk kez sahneye çıkabileceği anlamına gelebilir.'' dedi.

Uzmanlar 200 ton maksimum kalkış ağırlığına sahip uçağın, taşıma kapasitesi ile yerli olarak geliştirilen tüm uçaklardan daha fazla yakıt ve ekipman taşıyabildiğini, ve tanker ve erken uyarı uçakları için harika bir temel platform haline gelebileceğini belirtiyor. Olası varyantlar arasında bir mobil hastane ve ya bir elektronik savaş uçağı da var.

2016 yılında Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) hizmetine giren Y-20, resmi üretim aşamasına girdi. Y-20'nin kullandığı mevcut Rus motorlarının, bu yıl Çin üretimi WS-20 motorlarıyla değiştirlmesi öngörülüyor. Proje orduyla koordineli bir şekilde eğitim planlarına göre ilerliyor.