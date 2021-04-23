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Gündem Dev Thodex operasyonu: 78 gözaltı kararı
Gündem

Dev Thodex operasyonu: 78 gözaltı kararı

2 milyar dolarlık vurgun yapıp yurt dışına kaçtığı iddia edilen Faruk Fatih Özer'in sahibi olduğu Thodex Kripto Para Borsası şirketiyle ilişkili olduğu tespit edilen 78 kişinin yakalanmasına yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2021-04-23 10:11:00 - 2021-04-23 11:12:08
Dev Thodex operasyonu: 78 gözaltı kararı

Kripto para borsası THODEX'İn kurucusu ve CEO'su Faruk Fatih Özer'in, 2 milyar lira değerinde kripto para ile yurt dışına çıkması Türkiye'nin gündemine oturdu.

Binlerce yatırımcının mağdur olması üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Soruşturma kapsamında, şirketle ilişkili olduğu tespit edilen 78 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

8 ilde operasyon

Kararın ardından harekete geçen Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bu sabah İstanbul merkezli 8 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi.

62 kişi gözaltına alındı

78 kişinin yakalanması için düzenlenen operasyonda, şu ana kadar 62 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Firari 16 zanlının da yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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Yorumlar

Putsavar

BURADA BAS BAS BAĞIRARAK YAZDIM BU FETÖ İCADI KRİPTO KUMAR PARASI CAİZ DEĞİL DİYE .DİLİMDE TÜY BİTTİ.EYYYYYYYY KRİPTO PARA CAİZ DİYENLER NEEEREDEEESİNİZZZZ NEEEREDEEEEEEE
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Coşkunakademi

YİĞİT BULUT HOCAM ÇOOOOKKK UYARDI BU KRİPTO OLAYINDAN UZAK DURUN DİYE.BİZLER ÇALIŞALIM EKMEK PARASI İÇİN SİZ KRİPTOCU KUMARBAZLAR 1 KOYUP 8 ALIN ÖYLE Mİ??? BEDAVA PEYNİR SADECE FARE KAPANINDA VAR.GRAM ÜZÜLMEDİM BU KUMARBAZLARA OHHHHH OHHHHHHHHH OHHHHHHHHHHH
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