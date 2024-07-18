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Teknoloji

Dev sözleşme o ülke: O ülke İHA ordusu kuruyor! Okurken nevriniz fena dönecek!

Yeniakit Publisher
2024-07-18 17:49:00 -
Dev sözleşme o ülke: O ülke İHA ordusu kuruyor! Okurken nevriniz fena dönecek!

Avustralya, ordu ve hava kuvvetleri için küçük insansız hava sistemleri 67.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Avustralya, ordu ve hava kuvvetleri için küçük insansız hava sistemleri 67.6 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı.

Avustralya Ordusu, askerlerinin savaş alanlardaki güvenliğini sağlamak ve kara, kıyı, küçük deniz araçları ve kentsel operasyonlarda gözetleme, keşif ve çoklu yük lojistik yeteneklerini artırmak için taktik otonom filolar kurmaya çalışıyor.

Bu hedef doğrultusunda ordunun tercih ettiği platformlar arasında Kaliforniya merkezli Quantum Systems tarafından geliştirilen Vector orta menzilli elektrikli dikey kalkış ve iniş (VTOL) sabit kanatlı drone da yer alıyor. Aracın kanat açıklığı 2,8 metre ve ağırlığı 8,5 kilogramdan daha az. Saatte maksimum 72.2 kilometre hıza ulaşabilen dronun menzili 180 kilometre, uçuş süresi ise 180 dakika olarak belirtiliyor.

Satın alınan bir diğer sistem ise 82 santimetre kanat açıklığına, saatte 100 kilometre hıza, 50 dakika uçuş sürecine ve 5 kilometreye kadar operasyonel menzile sahip olan Sypaq Systems’in CorvoX VTOL sistemi oldu. CorvoX bir Sony elektro-optik sensör, bir FLIR Boson uzun dalga kızılötesi sensör ve NATO standardı bir video ve akış çözümü içeriyor. Sistemlerden kaçar adet satın alınacağı belirtilmezken, Avustralya ordusuna sevkiyatların önümüzdeki yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirtildi.

Kaynak: M5
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