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Dev şirketten dikkat çeken karar... 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

Otomotiv sektörünün devlerinden ABD’li General Motors’un 18 bin beyaz yakalı çalışanına tazminat karşılığı işten çıkarma teklif ettiği bildirildi.

01 Kasım 2018 Perşembe 06:43
Dev şirketten dikkat çeken karar... 18 bin kişiyi işten çıkarıyor

GM'den yapılan açıklamada şirketin, ABD, Kanada ve Meksika'da satış,  pazarlama ve idari birimlerinde görev yapan 18 bin maaşlı çalışanına tazminat  karşılığı işten çıkarma anlaşmaları önerdiği belirtildi.

Önerinin, şirkette 12 yıl ve daha fazla süredir görev yapan  çalışanlara yapıldığı açıklandı.

Şirket tazminat koşullarının detaylarına dair bilgi vermedi.

İşten çıkarma adımı şirketin 2018'in 3. çeyreğinde 2,5 milyar dolar  kar açıklamasının ardından geldi. Açıklamada şirketin iyi bir performans  gösterdiği bir dönemde aldığı işten çıkarma kararında, ekonominin iyiye gittiği  dönemde maliyet düşürmenin daha akılcı olacağına dair değerlendirmenin etkili  olduğu kaydedildi.

Sektör uzmanları otomotiv endüstrisinin, ABD ve Çin'deki yavaşlayan  satışlar ve Trump yönetiminin alüminyum ürünlerine uyguladığı yeni gümrük  tarifeleri nedeniyle artan üretim maliyetleri nedeniyle yakın dönemde  sıkıntılarla karşılaşabileceğini tahmin ediyor.

GM'nin ABD, Kanada ve Meksika'da yaklaşık 50 bin maaşlı çalışanı  bulunuyor.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 06:43
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