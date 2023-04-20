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Ekonomi Dev şirketler peş peşe iflas etti
Ekonomi

Dev şirketler peş peşe iflas etti

Yeniakit Publisher
2023-04-20 15:09:00 -
Dev şirketler peş peşe iflas etti

Almanya Federal İstatistik Ofisi, enflasyondaki yükseliş ve küresel gelişmeler nedeniyle ülkedeki birçok önemli şirketin iflas ettiğini duyurdu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi'nden (Destatis) yapılan açıklamaya göre, mart ayındaki iflas başvuruları şubat ayına kıyasla yüzde 13,2 arttı. Şubatta ise bir önceki aya göre yüzde 10,8 artış görülmüştü.

Destatis, iflas başvurularının genellikle istatistiklere gecikmeli olarak dahil olduğunu bildirdi.

Almanya’da COVID-19 krizi, Rusya-Ukrayna savaşı ve devamında enerji krizine rağmen iflas başvurusunda bulunma yükümlülüğünün kısmen askıya alınması, kısa çalışma yardımlarının genişletilmesi, kapsamlı devlet yardımları ile 2020, 2021 ve 2022'de iflas eden şirket sayısı tarihi düşük seviyedeydi.

Uzmanlar, simdi daha yüksek üretim maliyetleri, artan personel giderleri, faiz oranlarında önemli artış nedeniyle bu yıl Almanya'da daha fazla şirket iflası öngörüyor.

Sigorta şirketi Allianz Trade, iflaslarda bu yıl yüzde 15'lik bir artış bekliyor.
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Almanya'da Halle Ekonomik Araştırma Enstitüsü (IWH), 6 Nisan’daki iflas trendleri raporunda, iyileşen ekonomik beklentilere rağmen iflas eden şirket sayısının martta yaklaşık son 3 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını bildirmişti.

IWH, pahalı enerji ve malzemeler nedeniyle artan üretim maliyetleri, artan personel giderleri ve faiz oranlarındaki önemli artışın birçok şirkete yük olduğunu belirtmişti.

IWH’nin raporuna göre, geçen ay Almanya'da şirketlerin ve ortaklıkların iflas başvuruları, Mart 2022'ye göre yüzde 24 artarak 959'a yükseldi. Böylece iflaslar, Mayıs 2020'den bu yana en yüksek seviyeye çıktı.

Rusya-Ukrayna savaşı, Almanya'da daha yüksek enerji maliyetlerine yol açarken, uluslararası tedarik zincirlerindeki aksaklıkların devam etmesi ülkede üretim için ithal edilen birçok ara malını daha pahalı hale getiriyor.

Kovid-19 krizi, birçok sektör için önemli iş kayıplarına neden olduktan sonra enerji krizi, nitelikli çalışan ve malzeme eksikliği ve yüksek enflasyon aylardır Alman ekonomisini olumsuz etkiliyor.

Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) para politikası sıkılaştırması da Alman şirketlerinin finansman maliyetlerini artırıyor.

Alman sendikalar da alışılmışın dışında yüksek enflasyon karşısında çalışanlar için enflasyon üzerinde ücret artışları talep ediyor.

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