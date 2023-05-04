Dev şirketler iflas etti: ABD'de sıradaki banka iflası ünlü banka PacWest olabilir! İflas dalgası yayılıyor

ABD'li Pacific Western Bank, sermaye artırmak için daha önceki bir çabayı bir kenara bıraktı ve şimdi olası satış dahil stratejik seçenekleri değerlendiriyor.

California merkezli üç rakip kredi kuruluşunun iflas etmesinin ardından zor durumdaki bölgesel bir banka olan PacWest Bancorp., konuyu bilen kişilere göre satış da dahil olmak üzere bir dizi stratejik seçeneği değerlendiriyor.

Beverly Hills merkezli banka bir mali müşavirle çalışıyor ve ayrıca bir dağılma ya da sermaye artırımı yapmayı düşünüyor. Kaynaklar, satışa açık olmasına rağmen şirketin resmi bir açık artırma sürecini başlatmadığını söyledi.

Kaynaklar, Pacific Western Bank adlı bir topluluk kredi kuruluşu ve bazı ticari ve tüketici kredisi şirketlerinden oluşan bankanın tamamıyla ilgilenen çok sayıda potansiyel alıcı olmadığı için kesin bir satışın engellendiğini belirterek potansiyel bir alıcının, kredilerinin bir kısmını potansiyel olarak büyük bir zarar olarak kaydetmesi gerekeceğini ifade etti.

Cnnturk'ün haberine göre: PacWest, dünkü borsa ticaretinin sonlarında yüzde 58 düştü. JPMorgan'ın iflas eden First Republic Bank ile yaptığı anlaşmanın ardından yatırımcılar bölgesel banka hisselerinden geri çekilirken, hisseler yüzde 28 düşmüştü. Mart ayının başından bu yana değerinin yaklaşık yüzde 85'ini kaybeden PacWest, yaklaşık 772 milyon dolarlık piyasa değerine sahipti.

İflas dalgası yayılıyor! Vice Media’dan işten çıkarmalardan sonra şimdi de iflas haberi geliyor

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Times’ın haberine göre, şirketin iflas başvurusu durumunda normal şekilde faaliyetlerine devam etmesi bekleniyor.

Yapılan açıklamada, iflas raporu hakkında doğrudan yorum yapılmadı, ancak şirketin stratejik alternatifler ve planlama açısından kapsamlı bir değerlendirmeye girdiği ve yönetim kurulu ve paydaşlarının en iyi yolu bulmaya odaklanmaya devam ettiği söylendi.

BuzzFeed, araştırmacı haberleriyle ünlenen, ancak nihayetinde dijital öncelikli iş modelinin zorluklarına yenik düşen haber bölümünü bu ay kapatacağını açıklamıştı. Geçtiğimiz hafta da popüler TV programı Vice News Tonight’ın iptal edileceği duyuruldu. Şimdi de yeniden yapılanma kapsamında 100’den fazla çalışanın işten çıkarılacağı tahmin ediliyor.

Vice, bir zamanlar hızla yükselen bir grup dijital medya girişiminden biriydi. 2017 yılında şirketin değeri 5,7 milyar dolardı.

ABD'de 2 ayda 3 banka iflas etti

ABD'de mart ayı başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.