Dev şirket rotayı Türkiye’ye kırdı

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; ABD merkezli uluslararası ulaşım ağı şirketi Uber, teknoloji geliştirme merkezini İstanbul’da kurma kararı aldı. Şirket, teknoloji merkezine önümüzdeki 5 yıl içinde 200 milyon dolar yatırım yapmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Burak Dağlıoğlu, Uber Global CEO'su Dara Khosrowshahi ve Uber Teknoloji Direktörü Praveen Neppalli Naga'nın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte, şirketin ABD dışındaki Brezilya, Hindistan ve Hollanda’nın ardından dördüncü küresel Teknoloji Geliştirme ve Yazılım Merkezi’ni İstanbul’da kuracağı kamuoyuna açıklandı.

Uber, 2025 yılında hızlı yemek ve market teslimat platformu Trendyol Go'nun çoğunluk hisselerini satın alarak Türkiye'deki yatırımlarını büyüttü. Bu süreçte 180 nitelikli mühendis Uber bünyesine katıldı. Gerçekleştirilen teknoloji entegrasyonlarında, Türkiye'nin insan kaynağının yüksek yetkinliği ve potansiyeli dikkati çekti. Bu durum, Uber'in yeni teknoloji geliştirme üssünü Türkiye'de kurma kararında belirleyici rol oynadı.

Yatırımla, ülkenin önde gelen üniversiteleri ve özel sektör kurumlarıyla iş birlikleri yapıldı. Dünyanın önemli firmalarının Türkiye'yi tercih etmesinin en önemli nedeni olarak sürekli gelişen girişimcilik ve inovasyon ekosistemi gösteriliyor. Ülkede 2000'li yılların başında 29 bin olan Ar-Ge insan kaynağı, bugün 311 bine ulaştı. Ülke genelinde faaliyet gösteren 113 teknoparkta 12 binden fazla firma, yapay zekadan siber güvenliğe, finans teknolojilerinden uzaya kadar çok geniş bir yelpazede inovasyon odaklı çalışmalar yürütüyor.

Türkiye'de özel sektör bünyesinde 1700'ü aşkın Ar-Ge ve tasarım merkezi bulunuyor. Uber'in İstanbul'daki yatırımı, ülkenin nitelikli insan kaynağı ile Ar-Ge ekosistemine olan güvenin güçlü bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Tek bir tuşa basarak ulaşım kolaylığı sunma fikriyle yola çıkan Uber, bugün 70 ülkede ve 10 binden fazla şehirde, günde 30 milyon yolculuğa aracılık ediyor.