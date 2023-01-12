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Ekonomi Dev şirket resmen battı! İflas öncesi şüphe uyandıran adım... Peş peşe ortaklardan 3'ü de bakın ne yaptı
Ekonomi

Dev şirket resmen battı! İflas öncesi şüphe uyandıran adım... Peş peşe ortaklardan 3'ü de bakın ne yaptı

Borsa İstanbul’da da işlem gören Analiz Faktoring ile grup şirketi SNM Gayrimenkul iflas etti. İflas etmeden önce şirketlerin ortaklarının peş peşe boşanmaları dikkat çekti.

Yeniakit Publisher
2023-01-12 07:59:00 - 2023-01-12 09:01:09
Dev şirket resmen battı! İflas öncesi şüphe uyandıran adım... Peş peşe ortaklardan 3'ü de bakın ne yaptı

Faktöring sektöründe uzun yıllar güçlü bir oyuncu olarak faaliyet gösteren 22 milyon sermayeli Analiz Faktoring AŞ ile aynı kişilere ait 2 milyon 620 bin TL sermayeli SNM Gayrimenkul AŞ’ye yönelik iflas kararının gerisinde, kritik bir icra takibinin yer aldığı anlaşıldı.

Artı Gerçek'te yer alan habere göre, anılan şirketlerden alacaklı olan Şekerbank iştiraki Şeker Yatırım AŞ, iki şirkete yönelik iflas yoluyla icra takibi başlattı. Şirket avukatları yapılan takibe itiraz etti. İtiraz üzerine, Şeker Yatırım avukatları bu kez, itirazın kaldırılması ve iki şirket için de iflas kararı verilmesi için dava açtı.

Karar verildi

İstanbul 3. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen dava 2020 yılında açıldı. Mahkeme, iki şirket için depo kararı verdi. Mahkemenin verdiği sürede de ödeme yapılmadı. İki şirkete yönelik karar duruşması ise 29 Aralık günü yapıldı.

Depo kararına uymadı

Şeker Yatırım avukatı Gamze Gül, “Depo emri yerine getirilmemiştir. Davalı şirketlerin iflasına karar verilmesini talep ediyoruz” dedi. Davalı şirketlerin avukatı Melike Narin ise, mahkemeye, Oyak Yatırım AŞ’ye yazı yazılarak, Şeker Yatırım’a ödeme yapıp yapmadığının sorulmasını istedi.

İki şirket içinde iflas kararı

Mahkeme, söz konusu talebi geri çevirdi. Tarafların iddia ve delillerini toplayan mahkeme Analiz Faktoring AŞ ve SNM Gayrimenkul AŞ için de iflas kararı verdi. Dosya, iki şirketin tasfiye işlemleri için iflas müdürlüğüne gönderildi.

1120 milyonluk tahvili ödeyemedi

İflasına karar verilen Analiz Faktoring bir dönem Borsa İstanbul’da da hisseleri işlem gören bir şirketti. Şirket, 120 milyon liralık özel sektör tahvilini zamanında ödeyememişti. Bu durum, çok sayıda bireysel yatırımcının da mağduriyetine neden olmuştu.

Varlıkları tek tek satılacak

Selim Tariç. Nesim Geron, Yaşar Gülcan ile Melih Gülcan’a ait şirketlerin varlıkları satılarak, alacaklılara ödemenin yapılması bekleniyor. Ancak, anılan şirketlere kayıtlı varlıkların borçları ödemeye yetip yetmeyeceği ise iflas idaresinin oluşması sonrası ortaya çıkacak.

Üç ortak da boşandı

Öte yandan, iki şirket için tasfiye süreci başlarken, Analiz Faktoring’in ödemediği 125 milyonluk özel sektör tahvili nedeni ile mağdur olan yüzlerce kişinin durumu ise belirsizliğini koruyor. Mağdurlar, tahvil ödemesinin bilinçli bir biçimde yapılmadığı iddiasında. Mağdurlar, şirketin üç ortağından Selim Tariç, Yaşar Gülcan ile Melih Gülcan’ın 36 günlük süre içinde eşlerinden boşandığına işaret etti. Şirket ortakları, adlarına kayıtlı taşınmazları da eşlerine bıraktı. Selim Tariç, boşandığı eşi M. J. Tariç ve iki oğlu ile birlikte İstanbul’dan ayrılarak Londra'ya yerleşti.

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Dev şirket resmen iflas etti! İflas öncesi şirket ortakları peş peşe boşandı

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Yorumlar

osmanli

bunlar fetocu olabilir arastirilsin
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