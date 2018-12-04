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Dev şirket konkordato ilan etti

Balık yetiştiriciliği alanında boy gösteren Agromey Şirketi, konkordato ilan etti. Mahkeme, şirkete 3 ay süre verdi.

04 Aralık 2018 Salı 15:43
Dev şirket konkordato ilan etti

Balık yetiştiriciliği alanında faaliyet gösteren Agromey, bağlı üç şirketi için konkordato talep etti. Mahkeme, şirkete yönelik 3 ay geçici mühlet kararı aldı.

Agromey Gıda ve Yem San. Tic. AŞ ile Akel Tekstil AŞ için konkordato başvurusu İzmir 2. Asliye Tic. Mahkemesine yapıldı.

Mahkeme, üç şirket için geçici mühlet verdi ve iki kişilik konkordato komiseri ataması yaptı. Hatice Karpuzoğlu ile Şevket Kaymaz atandı.

Ülke dışında 3 temsilciliği var

Şirketin Hollanda’da bir Amerika’da da 2 adet temsilcilikleri var. Üretim ve işleme tesisi Aydın'da bulunan Agromey, yıllık 18 bin ton levrek ve çipura üretim kapasitesi ile Türkiye'deki en büyük üretici ve ihracatçılarından biri konumunda.

 

Haber Tarihi: 04 Aralık 2018 Salı 15:43
  1. İzmir
  2. Aydın
  3. Agromey
  4. balık devi

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