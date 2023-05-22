Dev şirket iflas etti: O şirketten iflasın olduğu iddialarına ilişkin açıklama! İcra takibi kararı sonrası zorluyor

Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ’nin iflası istendiği haberleri üzerine şirketten yapılan yazılı açıklamada; "Tesla Enerji’nin ne de diğer şirketlerimizin iflasına sebep olacak nitelikte bir olay yahut durum söz konusu değildir." denildi.

Ağırlıklı olarak enerji sektöründe faaliyet gösteren Zülfikarlar Holding’e bağlı Tesla Enerji Elektrik Üretim AŞ'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"2011 yılında yapılan sözleşme Konyaaltı İnşaat’ın taahhütleri yerine getirememesi sebebi ile tarafımızca feshedilmiştir. Fesih sonrasında Konyaaltı İnşaat şirketi iflas talepli icra takibi başlatmış olup gerekli itirazlar neticesinde icra takibi tarafımızca durdurulmuştur. Dava sürecimiz hali hazırda devam etmekte olup henüz sonuçlanmamıştır.

Haberde yazıldığı gibi ne Tesla Enerji’nin ne de diğer şirketlerimizin iflasına sebep olacak nitelikte bir olay yahut durum söz konusu değildir. Şirketlerimizin faaliyetlerine aksamadan devam ettiğini belirterek işbu asılsız haberlere itibar edilmemesini önemle rica eder, asılsız haberler ile ilgili hukuki aksiyonların tarafımızca alınacağını beyan ederiz. (merhabahaber )

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