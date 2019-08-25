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Dev Şehir Hastanesi’nde sona doğru

Erzurum’da 2013 yılında yapımına başlanan ve yüzde 95’lik bölümü tamamlanan,400 bin metrekare kapalı alana sahip olan bin 250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nde artık sona yaklaşıldı.

25 Ağustos 2019 Pazar 11:15
Dev Şehir Hastanesi’nde sona doğru

Erzurum’da 2013 yılında yapımına başlanan ve yüzde 95’lik bölümü tamamlanan,400 bin metrekare kapalı alana sahip olan bin 250 yatak kapasiteli Şehir Hastanesi’nde artık sona yaklaşıldı. Sağlık eski Bakanı ve AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, yapımı devam eden Erzurum Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.


Prof. Dr. Recep Akdağ, beraberindeki teknik ekip ile hastanenin hemen her köşesini gezdi. Gerek iç ve dış mekanlar gerekse hasta odaları ve koridorlara yerleştirilen tefrişatların hepsini ayrıntılı bir biçimde inceleyen Akdağ, hasta ve refakatçilerin rahatı için her türlü tedbirin alınmasını istedi.


Çevre dostu’ olarak inşa edilmesi nedeniyle ‘Leed Gold’ sertifikası almaya hak kazanan Erzurum Şehir Hastanesi’nin her köşesini ayrı ayrı gezerek ilgililere gördüğü noksanlıkları aktaran Sağlık eski Bakanı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, hastanede vatandaşın her türlü konforunu düşündüklerini söyledi. Akdağ, bir yandan inşaat aşamasında görülen eksikliklerin giderilmesini istedi, diğer yandan çalışanlarla sohbet ederek eksikliklerle ilgili not aldı.


Hastane inşaatının başından beri her aşamasını yakından takip eden Recep Akdağ, hastaneye giden yolların ve alt geçitlerin bir an önce tamamlanması için de ilgili kurumların yetkililerini uyardıklarını da kaydetti. Akdağ, yürütülen hummalı çalışmalarla şehir hastanesinin kısa zamanda tamamlanması için her türlü gayreti gösterdiklerini sözlerine ekledi.


Akdağ “Şehir Hastanemizin yapımı ve Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin tadilatı ile ilgili her konuda Sağlık Bakanlığımız yakın ilgi gösterdi. İlettiğimiz hiç bir talebi geri çevirmeyen Sağlık Bakanımıza ve yetkililere çok teşekkür ediyorum” dedi.


Recep Akdağ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu eserde büyük emeği olduğuna da dikkat çekerek, Türkiye’de büyükşehirlerin bir kısmında olduğu gibi Erzurum’da da hizmete sunulacak olan şehir hastanelerinin ülkenin sağlık sistemine büyük katkı sağladığını söyledi.


Akdağ, 2002 öncesi Türkiye ‘de hastanelerde rehin tutulan ve ilaç kuyruklarında bin bir türlü sıkıntılarla ilaç bulamadan evine dönmek zorunda kalan insanları unutmadıklarını söyleyerek, “Bugün hastanelerimizde her türlü konfor var. Otoparkları, vale hizmeti, teknolojik alt yapısı ve her türlü tefrişatıyla insanımız hak ettiği sağlık hizmetine kavuştu. Cumhurbaşkanımıza ve Hükümetimize bu büyük yatırımdan dolayı teşekkür ediyor, hemşehrilerimize böyle devasa bir hizmeti sunmamızı nasip eden Cenab-ı Hakk’a şükrediyoruz” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 25 Ağustos 2019 Pazar 11:15
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